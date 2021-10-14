"С точки зрения законодательства определено, что уголовно наказуемо и деяние, и подписка на экстремистские Telegram-каналы. Условно говоря, суд признал канал экстремистским – комиссия только делает вывод о наличии либо отсутствии в этом канале признаков экстремизма", - заявила Sputnik глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма, экс-министр информации Лилия Ананич.





Председатель комиссии поясняет, что как только канал попадает в республиканский список экстремистских материалов, к нему моментально должен быть ограничен доступ.





"Подписчики – давайте по-прежнему будем читать, тем самым финансировать эти каналы. Потому что количество подписок – это еще и косвенное финансирование ресурса. Поэтому коль уголовен (канал), подписка – это содействие экстремизму. Вот это каждый себе должен зарубить на носу, что пора перестать заниматься абы чем в этой жизни.





Продумать, что мы читаем, что мы делаем, а не просто любопытствовать и смотреть на убийства в прямом эфире или детскую порнографию. Если идти по такому пути, то извините, нужно ограждать основную часть населения от подобного и воздавать каждому по заслугам", - констатирует собеседник.







