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Ананич: Подписка на запрещенные Telegram-каналы уголовно наказуема

Подписка на экстремистские Telegram-каналы является уголовно наказуемой в Беларуси, утверждает экс-министр информации Лилия Ананич.

"С точки зрения законодательства определено, что уголовно наказуемо и деяние, и подписка на экстремистские Telegram-каналы. Условно говоря, суд признал канал экстремистским – комиссия только делает вывод о наличии либо отсутствии в этом канале признаков экстремизма", - заявила Sputnik глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма, экс-министр информации Лилия Ананич.

Председатель комиссии поясняет, что как только канал попадает в республиканский список экстремистских материалов, к нему моментально должен быть ограничен доступ.

"Подписчики – давайте по-прежнему будем читать, тем самым финансировать эти каналы. Потому что количество подписок – это еще и косвенное финансирование ресурса. Поэтому коль уголовен (канал), подписка – это содействие экстремизму. Вот это каждый себе должен зарубить на носу, что пора перестать заниматься абы чем в этой жизни. 

Продумать, что мы читаем, что мы делаем, а не просто любопытствовать и смотреть на убийства в прямом эфире или детскую порнографию. Если идти по такому пути, то извините, нужно ограждать основную часть населения от подобного и воздавать каждому по заслугам", - констатирует собеседник.
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