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Временного поверенного в делах Беларуси вновь вызвали в МИД Польши

Временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского вызвали в МИД Польши, сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства, а также ситуации с недопущением в Беларусь гуманитарного конвоя, отправленного польским государством", - говорится в сообщении МИД.

Как информировала польская сторона, сегодня на границе с Беларусью был обнаружен мертвый сирийский мигрант. По данным польских пограничников, у него были документы с белорусской визой. Это уже пятый подобный случай на белорусско-польской границе с начала миграционного кризиса.

Ранее Чесновского уже вызывали в МИД Польши менее недели назад. Тогда причиной была тоже ситуация на польско-белорусской границе и "агрессивные действия Республики Беларусь против Республики Польша".

Напомним, что по информации польской стороны с начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. В основном пытаются попасть в Польшу граждане Ирака.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.
Источник: smartpress.by
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