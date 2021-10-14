"Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства, а также ситуации с недопущением в Беларусь гуманитарного конвоя, отправленного польским государством", - говорится в сообщении МИД.





Как информировала польская сторона, сегодня на границе с Беларусью был обнаружен мертвый сирийский мигрант. По данным польских пограничников, у него были документы с белорусской визой. Это уже пятый подобный случай на белорусско-польской границе с начала миграционного кризиса.





Ранее Чесновского уже вызывали в МИД Польши менее недели назад. Тогда причиной была тоже ситуация на польско-белорусской границе и "агрессивные действия Республики Беларусь против Республики Польша".





Напомним, что по информации польской стороны с начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. В основном пытаются попасть в Польшу граждане Ирака.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.







