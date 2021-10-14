В ходе разговора была отмечена необходимость обеспечить максимально комфортные условия для российской прессы.





"Вопрос этот обсуждался. Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время", - сказал глава МИД РФ в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждался ли с белорусской стороной вопрос о положении российских СМИ на территории Беларуси, в связи с ситуацией с "Комсомольской правдой".





"Комсомольская правда" 5 октября сообщила о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены компенсации или предложена работа в других офисах.





Ранее МВД Беларуси сообщало, что правоохранительные органы задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко 1 октября. До этого Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту kp.by.