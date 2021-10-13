«Медиазона» вместе с юристами разбирается в самой пугающей новости последней недели.





Что случилось

В среду около часа дня в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне и еще не опубликованное постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования».





Вечером эту новость дополнило информагентство «Белта». Со ссылкой на пресс-службу правительства оно пересказывало некоторые пункты постановления: так, говорилось, что МВД будет публиковать на своем сайте списки «причастных к экстремизму», а другие ведомства — раз в полгода отчитываться перед ним о мерах по противодействию экстремизму. О подписчиках телеграм-каналов в этой новости «Белта» не упоминало.





Текст постановления Совмина был официально опубликован на национальном правовом портале только в полночь.





Из десяти самых популярных беларуских телеграм-каналов (по данным сервиса Telegram Analytics) восемь признаны экстремистскими. На час ночи 14 октября у занимавшего первое место канала Nexta Live было 972 тысячи подписчиков, у TUT.bу (второе место) — 494 тысячи, у Nexta (третье место) — 463 тысячи. Все три признаны экстремистскими.





Предыстория

В апреле 2021 года депутаты приняли поправки в закон «О противодействии экстремизму». В мае законопроект подписал Александр Лукашенко. Законодатели заметно расширили определение экстремизма — теперь оно включает распространение «заведомо ложных сведений» о положении в Беларуси, оскорбление чиновников и силовиков и «дискредитацию» власти.





Одновременно в законе появилось определение «экстремистского формирования», а у МВД и КГБ — полномочия признавать ту или иную группу граждан таким формированием. При этом статью о создании экстремистского формирования (361-1 УК) включили в УК задолго до принятия поправок — еще в 2016 году.





Новое постановление Совмина определяет, как должен работать закон «О противодействии экстремизму».





Что написано в постановлении №575

Согласно постановлению Совмина, в перечень «причастных к экстремизму» физлиц будут вносить по приговору суда — если человека осудили за «экстремистскую деятельность». О каких именно статьях УК идет речь, в документе не уточняется, однако «экстремистская деятельность» подробно описана в статье 1 закона «О противодействии экстремизму».





МВД должно обновить перечень на своем сайте в течение четырех суток после того, как приговор вступит в законную силу. Обжаловать решение о включении в список можно в течение месяца в самом ведомстве.





«Например, если МВД признает меня или какое-то мое сообщество экстремистским формированием, то обжаловать это решение я могу, опять же, только в МВД. И там не предусмотрено, что можно обжаловать дальше в суде. Соответственно, не будет эффективного механизма обжалования», — обращает внимание правозащитница Наста Лойко.





На обжалование решения в МВД дается месяц с момента включения в перечень, и ведомство должно рассмотреть эту жалобу в течение месяца с момента ее поступления.





В постановлении приводится утвержденная форма перечня причастных к экстремизму — по мнению Лойко, этого образца и ждал ГУБОПиК, чтобы начать массовое признание «экстремистских формирований».





Кроме того, Совмин требует, чтобы «субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» как минимум раз в полгода отправляли в МВД отчеты о своей работе.





Лойко отмечает, что если раньше антиэкстремистское законодательство Беларуси «копировалось с российского, то все последние изменения — это подход местного авторства».





«Я думаю, что в ближайшее время МВД и КГБ признает много разных групп "экстремистскими формированиями", и тогда подписку на эти каналы, участие в чатах формально можно будет подвести под статью 361-1 УК.





И только если этот список будет близким к тем каналам и чатам, которые уже признаны экстремистскими, то разговор будет идти про сотни тысяч людей», — говорит правозащитница.





Де-юре, продолжает она, «"экстремистских формирований" нет, пока их перечень не опубликован на сайте МВД».





Наконец, постановление переименовало орган, уполномоченный выявлять «экстремистские материалы» — бывшая Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма теперь называется Республиканская комиссия по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма.





Главой комиссии останется экс-министр информации, депутат Лилия Ананич; под ее началом 20 человек, из них шесть силовиков и семь представителей вузов. Принимать решение они будут простым большинством голосов.





Будут ли уголовные дела за подписку на телеграм-каналы

Об уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы в постановлении не говорится.





Однако юрист Михаил Боднарчук считает, что такая возможность заложена уже в законе «О противодействии экстремизму». «И с учетом имеющихся там крайне широких и размытых формулировок, я могу представить, что чаты вместе с участниками будут признаваться "экстремистскими формированиями"», — предполагает он.





При этом, рассуждает Боднарчук, чтобы предъявить человеку обвинение в участии в «экстремистском формировании», следствию нужно доказать, что он входил в группу с целью совершения «экстремистского» преступления.





«То есть даже в случае признания какого-либо чата "экстремистским формированием" необходимо будет дополнительно доказать, что конкретный участник каким-то образом принимал участие в действиях, отнесенных к экстремизму. Поэтому можно предположить, что данный состав преступления будет скорее являться дополнительным, будет обязательно соседствовать в обвинении с каким-то другим, более конкретным», — прогнозирует юрист.





Он отмечает еще одну логическую брешь, которую силовикам придется заделывать, расследуя дела об «экстремистских формированиях» в телеграме — как правило, подписчики каналов никак не взаимодействуют с их авторами, а «значит, в факте простой подписки на телеграм-канал не может быть ни самой экстремистской деятельности, ни ее финансирования, ни содействия ей».





Впрочем, напоминает Боднарчук, чтобы судить о новом законе, нужно дождаться, пока сформируется практика, «потому как всегда есть риск расширительного толкования очень многих его норм».





Что такое телеграм-канал ГУБОП

Канал ГУБОП появился в телеграме осенью прошлого года; первый пост его авторы опубликовали утром 12 ноября — это был набор ссылок на сообщения пресс-службы МВД о работе одноименного управления.





До весны канал в основном репостил пресс-релизы силовых ведомств и заметки государственных СМИ, изредка ведущие писали сами — в основном, о задержаниях протестующих. В марте на канале начали появляться новости о признании экстремистскими оппозиционных телеграм-каналов.





23 марта ГУБОП впервые дополнил одну из таких новостей предупреждением «об ответственности как за участие в деятельности экстремистских формирований, так и за распространение, пересылку и использование материалов из экстремистских ресурсов».





С апреля ГУБОП начал регулярно публиковать перечни телеграм-каналов, признанных экстремистскими. 28 апреля его авторы впервые пригрозили, что подписка на экстремистские каналы «влечет административную ответственность».





Правозащитному центру «Вясна» пока не известно ни одного случая ареста или штрафа за подписку на телеграм-каналы — до сих пор беларусов преследовали только за репосты «экстремистских» материалов, а не пассивное чтение.





На странице ГУБОПиК на официальном сайте МВД нет ссылки на телеграм-канал ГУБОП; его авторы никогда не утверждали, что работают в одноименном подразделении. Тем не менее, они первыми публикуют видео с извинениями задержанных и другие эксклюзивы, указывающие на их близость к силовикам. На канал регулярно ссылаются провластные блогеры и сотрудники государственных медиа.





Кого обвиняют по статье об экстремистском формировании: практика

Активистов инициативы по защите трудовых прав «Рабочы рух»





29 сентября представитель КГБ Константин Бычек сказал в эфире телеканала ОНТ: «"Рабочы рух" признан экстремистским формированием в соответствии с действующим законодательством».





Как сообщал телеканал, 13 членов «Рабочага руха» задержаны, против них возбуждено уголовное дело за измену государству (статья 356 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).





Членов Координационного совета





В декабре 2020 года Генпрокуратура возбудила дело по статье 361-1 УК против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского «и иных лиц». Знака и Колесникову в итоге приговорили к десяти и 11 годам колонии, признав виновными по трем статьям УК.





Студента химфака БГУ Артема Боярского





Его арестовали за несанкционированный пикет. На следующий день в телеграм-канале ведущего СТВ Григория Азаренка появилось видео, в котором студент признавался, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата "Мая краiна Беларусь"».





Его мать говорила, что «никакой телеграм-канал он не администрировал». Позже Боярскому предъявили обвинение в создании экстремистского формирования.





Дело о создании экстремисткого формирования возбуждено также против блогера Антона Мотолько





Следственный комитет считает, что он «объединил экстремистские группы — дворовые чаты, — создал экстремистское формирование и руководит им».





22 сентября ГУБОПиК отчитался о задержании семерых жителей Витебска по подозрению в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и создании экстремистского формирования.





Силовики утверждают, что летом 2020 года они создали в телеграме закрытую группу, «в которой обсуждались так называемые акции прямого действия», и планировали «причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе».





Могут ли силовики вычислить подписчика телеграм-канала

Только администраторы телеграм-каналов могут видеть список подписчиков. Однако получить доступ к этой информации силовики все же могут — либо надавив на задержанного администратора, либо взломав его технику.





«Если есть человек и есть его устройство, то получить доступ не представляет никакой сложности, — рассказывал "Медиазоне" бывший начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности в Следственном комитете Александр Сушко. — Если двухфакторной аутентификации нет, то есть возможность перехватить управление. Поэтому либо человек, либо отсутствие должных мер безопасности».





Экстремистскими в Беларуси признают не только каналы, но и чаты — например, студенческий «Мирный БГУИР Чат» и медицинский «Белые халаты».





В отличие от телеграм-канала, в чате список участников доступен каждому из них; если у пользователя не включены настройки приватности, то можно увидеть его фотографию и номер телефона.





Кроме того, пользователей можно добавлять в чаты и группы без их согласия; возможность добавления также можно отключить в настройках.