Накануне одно из силовых ведомств, сославшись на постановление Совмина, сделало вброс, в котором пригрозило уголовной ответственностью подписчикам «экстремистских» телеграм-каналов.





Как выяснилось позже, на самом деле в документе правительства ничего такого не прописывается. Тем не менее, от независимых каналов (как признанных властями «экстремистскими», так и нет) успели отписаться тысячи пользователей.





Сегодня власти продолжают подливать масла в огонь. Уже высказался глава МИД Беларуси Владимир Макей, эстафетную палочку подхватила и Лилия Ананич.





– Подписка на экстремистские телеграм-каналы – это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо – это должен каждый зарубить себе на носу. Пора просто перестать заниматься абы-чем в этой жизни, – сказала Спутнику глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма.





Что происходит? Информационная атака на оппонентов, или все же существует реальная угроза?





Валерий Карбалевич. — Элемент запугивания изначально был избран властями для атаки на оппонентов. Глядя на то, что от «экстремистских» телеграм-каналов идут тысячи отписок, можно судить, что атмосфера страха работает. На штыках какое-то время держать власть можно. — И то, и другое. Политическая борьба в условиях информационного общества — это борьба психологическая, борьба нервов. Это и гибридные атаки, которые вмещают в себя все, — сказал в экспресс-комментарии « Салiдарнасцi . — Элемент запугивания изначально был избран властями для атаки на оппонентов. Глядя на то, что от «экстремистских» телеграм-каналов идут тысячи отписок, можно судить, что атмосфера страха работает. На штыках какое-то время держать власть можно.





Собеседник обращает внимание на то, что угроза силовиков может быть реализована.





— В белорусских условиях сколько уже было случаев, когда думалось: все, уже дошли до черты, пробили дно, дальше ничего не будет. Но выясняется, что никаких красных линий, никаких тормозов у властей нет, — продолжает политолог. — Я понял из этого постановления Совмина, что КГБ и МВД смогут сами определять, кто есть экстремист — то есть им уже не надо будет обращаться в суд.





Для властей не нужно сажать всех читателей: хватит несколько десятков или сотен, чтобы количество подписчиков стало резко уменьшаться.





Валерий Карбалевич напоминает, что на протяжении всего правления режима Лукашенко против независимых медиа применялась дубинка:





— Когда были печатные СМИ — их выбрасывали из подписки, не давали печататься. Сегодня независимые медиа в виде редакций уже практически не могут существовать в Беларуси.





Теперь удар наносится по телеграм-каналам. На сто процентов в информационную эпоху это работать не может, но в какой-то мере все-таки срабатывает.





Как действует неправовое государство? Его цель сделать виновными абсолютное большинство, но арестовывать и штрафовать — не всех, а какой-то процент. Другие же будут бояться и считать себя виноватыми.