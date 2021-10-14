Сегодня Левитс намерен сдать PCR-тест.





Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту.





Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.





Напомним, что Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной Astra Zeneca.





63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.