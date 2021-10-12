"Фактически все законодательные акты этого года направлены на одно: расширение оснований, чтобы сильнее наказывать граждан. Но до сих пор это в основном касалось противников режима, - пишет политолог.





- Новый декрет №6 (от 12.10.2021) расширяет сферу привлечения к уголовной ответственности различных начальников, работающих в госаппарате.





Чиновников могут привлекать к уголовной ответственности за нарушения порядка приема на работу, назначения на должность в государственных органах и организациях или выдачу ложных характеристик, повлекших «причинение вреда государственным или общественным интересам».





Этот документ довольно знаковый. Многие думали, что репрессивный режим направлен только против оппозиции, а лояльных к власти он не коснется. Так вот декрет №6 демонстрирует, что это не так. Опыт эволюции недемократических режимов показывает, что рано или поздно репрессии затронут всех, включая самих чиновников.





Диктатура - она для всех диктатура. Уголовная ответственность за неправильную характеристику или за то, что не того человека взяли на работу, — это впечатляет.





Кажется, что смысл этого декрета заключается в том, чтобы создать юридическую базу для политических чисток. Теперь граждан при приеме на работу в государственные организации будут тщательно и точно проверять на предмет лояльности.





События прошлого года показали, что госаппарат - чрезвычайно важная опора существующей системы. Он под давлением протестов не перешел на сторону народа, не раскололся. Лукашенко сделал по этому опыту важные выводы.





Он уверен, что госаппарат нужно сделать еще более монолитным, чтобы там работали только искренние лукашисты. Что необходимо вычистить из государственных учреждений, бюджетных организаций всех нелояльных.





Лукашенко и его окружение находятся под западными санкциями за удержание власти и уголовное преследование протестующих.





А методы для решения этих задач используются традиционные. Это запугивание всех начальников угрозой уголовной ответственности. И, что особенно впечатляет, защитить государственные учреждения от нелояльных людей предлагается с помощью... характеристик.





Лукашенко не способен выйти за пределы собственного жизненного опыта, избавиться от традиций советских времен, когда тоже на всех писали характеристики.





Письменные характеристики как механизм контроля за политической лояльностью граждан в информационную эпоху - такой ответ предлагает декрет на вызов прошедшего протестного года.