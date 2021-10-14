



Разбираемся, как это будет работать.









Согласно постановлению, МВД будет вести перечень организаций, формирований и ИП, причастных к "экстремистской" деятельности. Суды будут направлять в ведомство не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу:





- приговор суда в связи с совершением человеком действий, предусмотренных в части первой статьи 1 закона «О противодействии экстремизму»;





- судебное постановление о признании деятельности организации, в том числе иностранной или международной, или ИП, зарегистрированных в Беларуси, экстремистской, запрещении их деятельности в стране, их ликвидации и запрещении использования их символики и атрибутики.





КГБ же будет передавать свои решения о признании группы граждан "экстремистским формированием", о запрете деятельности такого формирования – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения.





Организация, формирование, признанные "экстремистскими", ИП, деятельность которого признана "экстремистской", человек, в отношении которого есть вступивший в силу приговор суда в связи с совершением действий, предусмотренных в части первой статьи 1 закона «О противодействии экстремизму», включаются в перечни в день: поступления в МВД указанных документов или принятия министерством решения о признании группы граждан "экстремистским формированием", о запрете его деятельности.





Перечни будут размещать на официальном сайте МВД в интернете в трехдневный срок со дня их формирования либо внесения в них изменений и (или) дополнений.





Как обжаловать?

Организации, формирования, ИП, граждане в случае несогласия с принятым решением о включении их в перечни вправе обжаловать такое решение в МВД. Жалоба может быть подана в МВД в месячный срок со дня включения организации, формирования, ИП предпринимателя, гражданина в перечни.





Порядок оформления жалобы указан в постановлении. В случае его нарушения или если жалоба «подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством», подана повторная жалоба, не содержащая новых обстоятельств, имеющих значение для ее рассмотрения по существу, МВД ее рассматривать не будет.





Министерство принимает решения об этом в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем ее поступления в МВД, с письменным уведомлением об этом заявителя.





Заявитель может отозвать свою жалобу до принятия решения о ее рассмотрении по существу путем подачи соответствующего письменного заявления. При отзыве жалобы ее рассмотрение по существу прекращается, оригиналы документов, приложенных к письменной жалобе, возвращаются заявителю.





«Жалоба рассматривается не позднее одного месяца со дня, следующего за днем ее поступления в Министерство внутренних дел. Если последний день срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый следующий за ним рабочий день.





По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о признании поданной жалобы обоснованной и принятых мерах по ее удовлетворению или о признании поданной жалобы необоснованной», — говорится в документе.







