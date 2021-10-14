В заключении Валентин вместе с другими «вясноўцамі» находится с 14 июля. Их обвиняют в неуплате налогов и организации групповых действий, которые нарушают общественный порядок.





Алина Стефанович рассказала « Жена правозащитникарассказала « Салідарнасцi » последние новости про мужа.





— Сейчас связь стала лучше. Дело в том, что за первые два месяца я получила всего три письма. И после того, как это озвучила на заседании литовского Сейма, посвященного борьбе за освобождение белорусских политзаключенных, на удивление письма стали приходить намного лучше. Причем, не только мне, но и родителям, сестре, друзьям.





Пишет про бытовые условия, особо не жалуется.





Пишет, что тепло. На самом деле это очень важно, ведь хочется услышать, что человек физически не страдает. Единственное, говорит, что свет очень тусклый и после выхода из тюрьмы, возможно, придется надеть очки. Валику хочется читать, но он ограничивает себя в связи с этим.





С коллегами по несчастью травят друг другу байки. Говорит, что за это время столько всего интересного услышал, сколько не слышал за всю жизнь. Может быть, даже получится написать какую-то книгу.





В камере был телевизор, потом пропал, а сейчас опять появился. И хотя мы все знаем, какие новости в этом телевизоре, но, поделив на десять, можно понять, что происходит в стране. Это такая связь с реальностью.





У него всегда очень теплые письма. Временами веселые, иногда — философские. Но я бы не сказала, что они грустные. Пишет, что чуть ли не каждому правозащитнику выпадает такая судьба, и что он ничего плохого не сделал. Пишет: «Трэба пасядзець — пасяджу. Абы на карысць краіне».





Стефанович очень давно варится в общественной жизни страны. И, очевидно, хорошо понимал, чем может закончиться его деятельность в нынешних реалиях. Интересуемся, не было ли у него желания уехать из страны?





— Он и раньше понимал, к чему может привести его деятельность, понимает и сейчас. Все это вызывает у него такую, что ли, здоровую злость, боевое настроение. Мы много раз с ним говорили о переездах — он хотел вывезти меня, детей, но сам никуда выезжать из Беларуси не собирался.





Как в семье Стефановичей отмечают дни рождения и какие подарки любит Валентин?





— Какой-то особенной традиции не было. Любили собираться с друзьями. Даже если нашей большой семьей соберешься — уже полон дом.





Валик очень любит музыку, часто и подарки были связаны именно с этой темой. Или книга про какую-то группу, или что-то похожее. Он любит рок, историю The Beatles, других групп. Именно такие подарки ему были более всего приятны.





Думаю, Валику интересно в письмах почитать и про какие-то бытовые вещи, и рассуждения людей о жизненных ситуациях, и про решения. И про музыку, и про путешествия.





Муж хороший эксперт в истории стран Латинской Америки. Какую ему страну не назови — он сразу скажет, какой там был диктатор, как правил и чем это закончилось. Сам он был в том регионе дважды — на съезде правозащитников в Эквадоре, а также вместе с Алесем Беляцким летали на Кубу, чтобы помочь местным оппозиционерам.





Я бы хотела попросить, чтобы люди писали письма — это очень важная поддержка. Сейчас «Весна» запустила конкурс в поддержку Валика.





Дело в том, что муж написал мне письмо, где описывал и рисовал приключение кота на Володарке. Но цензура это письмо не пропустила, вернула назад, посчитали, что такими картинками он раскрывает какие-то секреты. Было бы классно, чтобы люди рисовали приключения кота. Возможно, визуализировали кота на свободе — и, кто знает, может, таким мистическим способом приблизили эту самую долгожданную свободу.





Пять фактов про Валентина Стефановича

– Минчанин. В столице родилась мама правозащитника, отец родом из Глуска (Могилевская область). Мальчика назвали не в честь отца или дедушки, как это часто бывает, а в честь бабушки — Валентины Сухоржевской.





– По маме род Стефановича уходит в Сибирь. Мама Антонина имеет яркую азиатскую внешность, она частично передалась Валентину. В детстве он мечтал стать машинистом поезда, лесником, моряком. Но в результате стал юристом.





– Уходил служить в армию еще при СССР, а вернулся при независимой Беларуси.





– В «Молодом фронте» нашел жену Алину, выпускницу Лингвистического университета. У пары трое детей.





– К «Весне» Стефанович присоединился в 1998 году. До этого он работал юрисконсультом на Минском подшипниковым заводе.