В четверг Генеральная Ассамблея ООН проголосует за 18 новых стран, которые войдут в состав совета из 47 членов.





Одним из кандидатов, которым для избрания нужно простое большинство голосов, являются США.





Однако ни одно из государств не столкнулось с конкуренцией внутри своей региональной группы, поэтому результаты голосования в целом предрешены.





На места в совете претендуют самые разные страны, включая Аргентину, Индию, Литву, Катар и Сомали. Некоторые кандидаты вызывают больше споров, чем другие, из-за их собственной ситуации с правами человека.





«Отсутствие конкуренции при голосовании по выборам в Совет по правам человека является насмешкой над понятием "выборы"», – заявил директор правозащитной организации Human Rights Watch по работе с ООН Луи Шарбонно.





«Избрание таких серьезных нарушителей прав, как Камерун, Эритрея и ОАЭ, направляет ужасный сигнал о том, что страны-члены ООН несерьезно относятся к фундаментальной миссии совета – защите прав человека», – добавил он.





Шарбонно призвал государства не голосовать за неквалифицированных кандидатов.





Ожидается, что страны, которые войдут в совет, будут «соблюдать самые высокие стандарты в продвижении и защите прав человека» как внутри страны, так и за рубежом.





Совет пользуется неоднозначной репутацией. Дипломаты отмечают, что он подготовил несколько важных и сильных докладов о военных преступлениях в таких местах, как Сирия, и высветил внутренние нарушения в Северной Корее, Иране, Мьянме и других странах.





Но его также критиковали за то, что среди членов совета, оказывались страны с плохой репутацией в области прав человека, такие как Китай, Россия и Пакистан.





Совет по правам человека был создан в 2006 году вместо распущенной Комиссии ООН по правам человека.





Тогда администрация президента Джорджа Буша-младшего не стала добиваться избрания, и США стали членом совета лишь в 2009 году, когда администрация президента Барака Обамы заявила, что попытается улучшить работу совета изнутри.





США вновь вышли из состава совета в 2018 году при администрации Трампа.