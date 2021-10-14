











Такого мнения придерживаются 54% респондентов. Еще 45% считают, что Макрон не победит на выборах в следующем году. 1% опрошенных не определился с мнением по этому вопросу.





Отвечая на вопрос о том, как Вы оцениваете деятельность Макрона в целом на посту президента, 52% французов заявили, что его работа вызывает разочарование. 26% полагают, что "слишком рано высказываться" по этому вопросу, 22% остались довольны его президентством.





Опрос проводился 12-13 октября 2021. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.





Ранее во французском правительстве сообщали, что выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.