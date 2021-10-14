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Путин предупредил о стягивании террористов в Афганистан

«Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан, они могут попытаться дестабилизировать обстановку в странах СНГ, поэтому нужно постоянно мониторить обстановку на границе», - заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями спецслужб стран СНГ.



"Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", - сказал он.

"В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации", - сказал Путин.

"Обстановка в Афганистане непростая, вы и сами это прекрасно знаете. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки, свои правила. При этом в стране продолжает действовать ряд международных группировок из состава ИГИЛ", - сказал Путин.

Глава государства заметил, пишет haqqin.az, что возникающие потенциальные угрозы для Центральной Азии, Закавказья и других регионов подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года. "Эту тематику мы конечно же будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ", - добавил Путин.
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