+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гомельским правозащитникам запросили по три и два с половиной года колонии

На суде над гомельскими правозащитниками прокуроры Евгений Фартушняк и Кирилл Вышняков запросили наказание. Для правозащитника Леонида Судаленко и волонтера Татьяны Лосицы — по три года лишения свободы, для волонтера Марии Тарасенко — два с половиной года колонии, пишет правозащитный сайт "Вясна".

Процесс над правозащитниками идет с 3 сентября в суде Центрального района Гомеля. Тарасенко находится под подпиской о невыезде, а Судаленко и Лосица — под стражей с 18 и 21 января соответственно.

Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, (ч. 1 ст. 342 УК) и обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).

Всего по уголовному делу было допрошено около 200 человек. На суде был допрошен 61 человек. Это преимущественно были люди, которые обращались к Судаленко за правовой помощью.

"Все свидетели в суде сказали правду, и это главное. Приятно слышать, как люди, которые приходят в суд по повесткам, говорят ”спасибо", обращаясь ко мне в клетку. И это несмотря на замечания суда", — подчеркивает Судаленко.

В своих письмах гомельский правозащитник рассказал, в чем его обвиняют:

— привез дрова детям из многодетной семьи, отца которой потом осудили за "беспорядки”;

— снялся на видео-канале "Рудобельская показуха", где объяснял блогеру Андрею Пауку, что такое протест людей;

— призвал в соцсетях встретить из ИВС жительницу Гомеля Марию Тульженкову после 15 суток;

— проводил семинар по цифровой безопасности для правозащитников;

— оплачивал штрафы, пошлины за обращение в суд и помощь адвокатов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]