Процесс над правозащитниками идет с 3 сентября в суде Центрального района Гомеля. Тарасенко находится под подпиской о невыезде, а Судаленко и Лосица — под стражей с 18 и 21 января соответственно.





Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, (ч. 1 ст. 342 УК) и обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).





Всего по уголовному делу было допрошено около 200 человек. На суде был допрошен 61 человек. Это преимущественно были люди, которые обращались к Судаленко за правовой помощью.





"Все свидетели в суде сказали правду, и это главное. Приятно слышать, как люди, которые приходят в суд по повесткам, говорят ”спасибо", обращаясь ко мне в клетку. И это несмотря на замечания суда", — подчеркивает Судаленко.





В своих письмах гомельский правозащитник рассказал, в чем его обвиняют:





— привез дрова детям из многодетной семьи, отца которой потом осудили за "беспорядки”;





— снялся на видео-канале "Рудобельская показуха", где объяснял блогеру Андрею Пауку, что такое протест людей;





— призвал в соцсетях встретить из ИВС жительницу Гомеля Марию Тульженкову после 15 суток;





— проводил семинар по цифровой безопасности для правозащитников;





— оплачивал штрафы, пошлины за обращение в суд и помощь адвокатов.