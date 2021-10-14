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«Радикальные настроения будут пресекаться на корню». В Гродненской области с начала года возбудили более 460 протестных дел

В Гродненской области с начала года возбудили более 460 протестных уголовных дел, сообщил ведомственной газете «На страже» начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков.


Из общего числа «протестных дел» свыше 150 были совершены в отношении силовиков. При этом практически все из них — в интернете. Почти 60 фигурантов установлено. Многие фигурируют в одних и тех же материалах, пишет s13.ru.

— Если раньше относились к протестующим, как к заблудшим, запутавшимся и обманутым людям, то сейчас радикальные настроения будут пресекаться на корню. С ними намерены работать не точечно, как раньше, а в комплексе с представителями других заинтересованных органов, — сообщил Дмитрий Резенков.

— Какие основные отличия Гродненщины заметили от витебского региона, где несли службу 25 лет?

—  Особенностей немало. Менталитет жителей двух областей формировался под воздействием различных факторов: исторических событий, местоположения, традиций. На Гродненщине климат гораздо теплее, чем на севере страны. Здесь собирают хороший урожай, и это, несомненно, сказывается на уровне достатка населения. Заметил, что люди тут предприимчивые и стараются приумножить благосостояние.

Видимо, накладывает отпечаток и близость к Западу: в прошлом году протестная активность здесь была выше по сравнению с Витебщиной. Но в целом жители области правопослушны. Полагаю, это связано с их религиозностью. Не раз наблюдал, как местные спешат на воскресную службу в костел или церковь. Храмы здесь не пустуют.
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