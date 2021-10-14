



13 октября Путин заявил в ответ на вопрос журналиста во время пленарной сессии "Российской энергетической недели" в Москве, что Муратов не должен "прикрываться премией". Если он нарушит закон, то премия его не спасет", передает российский "Интерфакс".





Вопрос журналиста не был случайным. В соответствии с российским законодательством, Муратова могут объявить "иноагентом" сразу после получения денежной части премии.





Сам же Нобелевский лауреат заявил, что ни он, ни его издание не окажутся в списке, ведь его "государство имеет иммунитет на глупость".





Нобелевскую премию мира в этом году вручили американо-филиппинской журналистке Марии Ресси и главному редактору "Новой газеты" Муратову. Награду они получили "за усилия по защите свободы выражения взглядов, что является предпосылкой демократии и устойчивого мира". Размер премии увеличили до 10 млн шведских крон, что в пересчете составляет €980 тыс.