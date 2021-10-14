+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси еще шесть человек признаны политзаключенными

Еще шесть человек правозащитники признали в Беларуси политзаключенными. На 13 октября их общее количество в стране достигло 805.


Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», в число политзаключенных включены задержанные и осужденные по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Денис Ляхар, Алексей Гамеза и Кирилл Жоголев (все трое находятся под стражей); Алексей Сеньков (осужден на два года колонии общего режима), Кастру и Сильва Сержию (осужден на три года колонии усиленного режима), Евгений Кузьменков (осужден на 1,5 года колонии общего режима), пишет naviny.online.

Продолжение читайте здесь
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]