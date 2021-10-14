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«Мы не поддерживаем» — Компартия Австрии прокомментировала «частный визит» своего члена в Беларусь

Недавно на партийном ресурсе белорусских провластных коммунистов появилась информация о встрече представителей этой партии с депутатом ландтага австрийской федеральной земли Штирия от австрийской компартии Вернером МУРГГОМ, который якобы «высказался в поддержку курса, проводимого А.Г. Лукашенко».



Более того, Мургг дал интервью государственному белорусскому телевидению, где заявил, что в Беларуси «порядок и всё спокойно», а право на выражение мнений не нарушается, как об этом сообщает ресурс КПБ.

У всех, кто знаком с реальной позицией Коммунистической партии Австрии по данному вопросу, такие заявления представителя австрийских коммунистов вызвали закономерное удивление, пишет Left.by. Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы публикуем  комментарий руководительницы КПА в Граце (Штирия) Эльге КАРР, и заявление самого Мургга, размещённое на региональном партийном ресурсе КПА в Штирии.

«Политику Александра Лукашенко в этом государстве я категорически не принимаю, это режим, который не для людей. Я не знаю, какой чёрт его дёрнул дать такое интервью. Каждый может ездить туда, куда он хочет, но в частном порядке», — заявила Эльге КАРР.

Депутатка парламента от компартии в Штирии Клаудия КЛИМТ-ВЕЙТХАЛЕР, в свою очередь, говорит, что Вернер МУРГГ присутствовал в Беларуси «как частное лицо».

«Если создается впечатление, что Коммунистическая партия Австрии в Штирии поддерживает диктаторский режим [в Беларуси], то это не так», — добавила Климт-Вейтхалер.

Сам Вернер МУРГГ по возвращению в Австрию заявил, что дистанцируется от поддержки действующей белорусской власти и осуждает нарушения прав челове а в стране, хотя и не считает санкции в отношении Беларуси правильными:

«Это была частная поездка, которая состоялась по приглашению Австро-Белорусского общества. Важно самому получить представление о ситуации в стране. Но это не означает, что я или КПА поддерживаем режим или не замечаем нарушений прав человека в этой стране. Санкции ЕС наносят вред людям, которых они должны поддерживать. Я подчеркнул, что действительно нейтральная Австрия могла бы взять на себя роль посредника между оппозиционными группами и правительством, чего, к сожалению, в настоящее время не происходит», — заявил Мургг.

В отличие от федерального правительства Австрии, КПА не контактирует с президентом и правительством Беларуси.
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