Иранскую шпионскую сеть разоблачили в Турции
В провинции Ван на востоке Турции разоблачена иранская шпионская сеть.
В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции задержаны восемь человек, двое из которых граждане Ирана.
Они были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.
Хотя операция была проведена 24 сентября, о ней сообщили только сейчас.
Сообщается, пишет ru.oxu.az, что граждане Ирана создали в регионе шпионскую сеть. Они привлекли в нее шесть граждан Турции. Сеть получила указание от иранской разведки переправить бывшего иранского военнослужащего в свою страну. Его жене предложили 10 000 долларов за помощь в проведении операции, а в случае отказа пригрозили причинить вред членам ее семьи в Иране.
07:56 14/10/2021
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