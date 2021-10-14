



В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции задержаны восемь человек, двое из которых граждане Ирана.





Они были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.





Хотя операция была проведена 24 сентября, о ней сообщили только сейчас.





Сообщается, пишет ru.oxu.az, что граждане Ирана создали в регионе шпионскую сеть. Они привлекли в нее шесть граждан Турции. Сеть получила указание от иранской разведки переправить бывшего иранского военнослужащего в свою страну. Его жене предложили 10 000 долларов за помощь в проведении операции, а в случае отказа пригрозили причинить вред членам ее семьи в Иране.



