В соответствии с ним статья 67 Конституции дополняется частью такого содержания: «Выборы депутатов проводятся в единый день голосования».





Теперь данная статья Основного закона выглядит так:





«Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно.





Выборы депутатов проводятся в единый день голосования».





Кроме того, в Конституцию вносится статья 147 следующего содержания: «Местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования».





Напомним, пишет Reform.by, полномочия действующих советов депутатов истекали в феврале следующего года. Планировалось одновременно с местными выборами провести референдум изменению Конституции. Однако власти от этой идеи отказались, не рискнув пойти на еще одну избирательную кампанию. В результате было принято решение инициировать изменение Конституции, чтобы продлить полномочия советов. Кроме того, закон сближает избирательную систему Беларуси и России. В РФ выборы уже несколько лет проходят в единый день голосования, когда граждане голосуют за депутатов местных законодательных органов, депутатов Госдумы, выбирают руководство местных органов власти и губернаторов.



