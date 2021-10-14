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Эксперт: Характеристиками о «лояльности» могут злоупотреблять, чтобы испортить карьеру чиновнику

В характеристике от предыдущего работодателя при приеме на госслужбу не требуется доказательств. Достаточно просто мнения – насколько человек «лоялен». А процедуры обжалования не предусмотрено.

Эксперт: Характеристиками о «лояльности» могут злоупотреблять, чтобы испортить карьеру чиновнику
Изменения в декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» опубликованы 13 октября и вступят в силу через 10 дней.

Обновленный декрет обязывает нанимателей при приеме на работу в государственные органы и организации запрашивать у соискателяследующие документы:

- характеристику с предыдущего места его работы;
- характеристику из государственной организации, являвшейся местом работы в течение предшествующих пяти лет. В случае, если таким местом работы являлись несколько государственных организаций, характеристика запрашивается по последней
из них;
- сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.

В характеристике должны быть указаны профессиональные, деловые, моральные качества, сведения о том, как соблюдается дисциплина, отношение к государственным и общественным институтам.

Примечательно, что что эти требования должны выполнять не только госорганы, но и организации, более 50% акций или долей в уставном фонде которых находится в госсобственности.

Нововведения прокомментировал бывший юрист администрации президента Артем Проскалович во время «Марафона идей» на «Еврорадио».

Он отметил, что проверка по базе данных при поступлении на госслужбу существует и на сегодняшний день.

Поступающий на госслужбу должен написать автобиографию и заполнить листок по учету кадров. В нем содержится вопрос, привлекался ли соискатель или его родственники к уголовной или административной ответственности.

Теперь же необходима еще и характеристика с предыдущего места работы.

 «Тут присутствует некая круговая порука: поручись за него при назначении на должность и неси потом за это ответственность», - отметил Артем Проскалович.

Это же будет работать в другую сторону: работай так, чтобы твои коллеги, когда ты будешь переходить на другое место работы, написали на тебя положительную характеристику, а не отрицательную.

У эксперта в связи с этим возник правовой вопрос: «А какие-то процедуры обжалования характеристики есть? Где гарантии того, что там будут сведения достоверные? Тебя же не просят излагать факты, тебя просят одним предложением охарактеризовать – лоялен человек или нет».

Подобной характеристикой очень легко испортить человеку карьеру, подчеркнул специалист.

В целом, по его мнению, смысл законодательных нововведений состоят в том, чтобы еще раз сконцентрировать внимание людей – «не нужно никуда влазить, иначе вам заказан путь в государственную службу».
Источник: Стефания Малюта, Thinktanks.by
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