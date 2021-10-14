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Беларусь приостанавливает соглашение с ЕС о реадмиссии

Соглашение, в соответствии с которым Беларусь должна была принимать граждан, попадавших без разрешения в Евросоюз через ее территорию, расторгнуто в ответ на санкции ЕС.

Беларусь приостанавливает соглашение с ЕС о реадмиссии
Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц,  пребывающих без разрешения", пишет DW. Документ опубликован на белорусском национальном интернет-портале в четверг, 14 октября.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о  реадмиссии  лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в тексте закона.

В ответ на "недружественные действия" Евросоюза

Соответствующий законопроект Лукашенко внес на рассмотрение парламента Беларуси в сентябре, а 4 октября он был одобрен парламентариями. Как отмечено пресс-службой Лукашенко, этот документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", принятые Евросоюзом и его государствами-членами в отношении республики.

Он предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с сообществом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была  принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.
Источник: Наталия Королева
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