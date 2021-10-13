Леонид Гозман в эфире канала — Смотрите, в столице нашей родины каратели другой страны, союзной, но другой, крадут человека, вывозят к себе, а наши выражают озабоченность и недоумение, — комментируетв эфире канала И Грянул Грэм.





Он напомнил аналогичную ситуацию с задержанием в Минске Павла Шеремета в 1997 году.





— Тогда у нас был другой президент, которого мы выбирали, а Александр Григорьевич арестовал журналиста Павла Шеремета в Минске. Он был гражданином Беларуси, но сотрудником российского телевидения.





Когда после этого Александр Григорьевич Лукашенко собирался в Липецк по каким-то делам, Борис Николаевич Ельцин запретил его самолету входить в воздушное пространство РФ. И тот отпустил Шеремета. Тогда у нас было чувство национального достоинства. А сейчас его нет, — сказал политолог.





Справка





«Коммерсантъ», 3 октября 1997 года: «Спецборт Александра Лукашенко не смог вчера вылететь из аэропорта Минск-2 в Липецк. Визиты Лукашенко в Липецкую и Ярославскую области были отменены — из-за Павла Шеремета. Борис Ельцин поставил его немедленное освобождение условием для прилета президента Беларуси в Россию. Запретив принимать самолет Лукашенко, Ельцин впервые по-настоящему показал, кто хозяин в российско-белорусском союзе».





По мнению Леонида Гозмана, все объясняет тупиковое положение Путина, в котором он оказался, поручившись за Лукашенко.





— Насколько я могу судить, Владимир Владимирович Путин очень не любит Александра Григорьевича Лукашенко. Просто очень не любит. Но он находится в таком же тупике, как Лукашенко.





Лукашенко находится у власти, только благодаря поддержке Путина. Если бы Путин его на недели две оставил, то при хорошем варианте Александр Григорьевич был бы под трибуналом, пишет Салідарнасць.





Если он отступится от Лукашенко, если он не будет его поддерживать, то Лукашенко не продержится и двух недель. Но если это случится, это будет победой белорусского народа, белорусской революции. И это то, что даст фантастический пример российскому народу и России. Поэтому Путин не может его (Лукашенко — прим. С.) сдать.





И он вынужден прощать ему любое хамство. Путину просто некуда деваться. Он оказался в тупике с Лукашенко, — подытоживает политолог.



