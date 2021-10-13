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Комиссию по поиску экстремизма возглавит Лилия Ананич

Государственные СМИ обнародовали подробности постановления Совмина "О мерах по противодействию экстремизму и реабилитации нацизма".

Если судить по публикации БЕЛТА, то в постановлении ничего не говорится о признании телеграмм-каналов "экстремистскими формированиями" и уголовной ответственности подписчиков. Ранее такой ответственностью пугал белорусов ГУБОПиК.

Там идёт речь о формах, по которым МВД ведет списки "лиц, причастных к экстремистской деятельности", о публикации этих списков, о том, кто кого информирует о случаях "реабилитации нацизма".

Также постановлением утверждается порядок оценки символики, артибутики и информационной предкуции "на предмет наличия в ней признаков проявлений экстремизма".

Кстати, сообщается, что при Министерстве информации будет создана комиссия, которая будет оценивать, есть ли в информационных материалах признаки экстремизма. Возглавит её экс-министр информации а ныне депутат Палаты представителей Лилия Ананич. Её заместителем будет заместитель министра информации Игорь Бузовский, пишет Еврорадио.
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