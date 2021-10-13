Президент США Джо Байден пообещал сделать все возможное для поиска виновных и помощи пострадавшим, пишет Русская служба Би-би-си.





Во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что с середины сентября несколько подобных случаев были зафиксированы в посольстве США в Боготе, эти данные подтвердил американский посол в Колумбии Филип Голдберг. По данным Си-эн-эн, на "гаванский синдром" пожаловались более 10 сотрудников представительства.





Президент Колумбии Иван Дуке сказал New York Times, что власти страны помогают расследованию, которое ведут США. Сообщения о новых случаях "гаванского синдрома" в Боготе появились за несколько дней до визита в колумбийскую столицу государственного секретаря США Энтони Блинкена.





В пятницу полиция Германии также подтвердила, что ведет расследование заболеваний сотрудников американского представительства в Берлине - об этом впервые сообщил журнал Der Spiegel. В заявлении немецких правоохранительных органов сказано, что с августа этого года власти расследуют "предполагаемое волновое нападение на сотрудников посольства США".





Недавно сообщалось об аналогичных случаях в посольстве США в Вене, а данные о необъяснимых симптомах в американском дипломатическом представительстве в Ханое на насколько часов задержали визит во Вьетнам вице-президента США Камалы Харрис.

Первые случаи таинственного заболевания были идентифицированы в 2016 году в посольстве США на Кубе. С тех пор на аналогичные симптомы пожаловались уже около 200 американских дипломатов, разведчиков и членов их семей, которые работали в дипломатических миссиях в нескольких странах мира. Как пишет NYT, более половины пострадавших - сотрудники ЦРУ.





При чем здесь Россия?

Страдающие "гаванским синдромом" говорили о постоянной головной боли, головокружении и неспособности сконцентрироваться. Власти США и эксперты предполагали, что причина может быть в воздействии на людей неких радиоволн, природа которых западным спецслужбам пока неизвестна. Некоторые эксперты и представители американского разведывательного сообщества считают, что за такими нападениями могут стоять власти России.





Россия неоднократно отрицала свою причастность к случившемуся - так же как наличие у нее "оружия направленного микроволнового воздействия". "Подобные провокационные, не подкрепленные фактами домыслы и фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве серьезного повода для комментария", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в декабре 2020 года.





Глава ЦРУ Уильям Бернс в июле заявил об очень высокой вероятности того, что "гаванский синдром" вызван чьими-то умышленными действиями. При этом он предположил, что в происходящем виновата Россия. В своей публикации New York Times также утверждает, что жертвы "гаванского синдрома" испытывают те же симптомы, что люди, которые подвергались воздействию советского оборудования для слежки в годы холодной войны.





В пятницу президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому сотрудники иностранных американских учреждений, пострадавшие от "гаванского синдрома", могут получить финансовую компенсацию.





В прошлом некоторые жертвы "гаванского синдрома" безуспешно пытались добиться от государства признания их заболевания и предоставления медицинской помощи.





Некоторые американские чиновники ранее предполагали, что речь идет не о физическом ущербе, причиненном сотрудникам некими волнами, а о массовом психозе. Теперь власти США все более уверенно говорят о том, что дипломаты и разведчики стали жертвами нападения, но пока не могут точно определить, кто за ним стоит.





Байден отметил, что решение этой проблемы - один из главных приоритетов его администрации. "Мы привлекаем все возможные ресурсы американского правительства, чтобы предоставить пострадавшим первоклассный медицинский уход и выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе определить причины и виновных", - сказано в заявлении главы Белого дома.



