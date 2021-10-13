Сергей Лавров снова прилетел в Минск
Министр иностранных дел России примет участие в заседании глав МИД СНГ, на нем министры обменяются мнением по актуальным темам международной повестки и взаимодействию в Содружестве Независимых Государств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел России примет участие в заседании глав МИД СНГ, на нем министры обменяются мнением по актуальным темам международной повестки и взаимодействию в Содружестве Независимых Государств.
Лавров уже прилетал в Минск в начале сентября, он в рамках заседания Совета министров Союзного государства встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем, пишет sputnik.by
20:41 13/10/2021
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