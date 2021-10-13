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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.





Газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщала, что семья президента Азербайджана за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов, пишет Интерфакс-Запад.





"Я являюсь президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я был небедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, его дети, в основном, инвестируют в Азербайджан. "У них есть и инвестиции за пределами Азербайджана. Вся их бизнес-деятельность прозрачна и проходит международный аудит, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так", - отметил он.





Алиев добавил, что сам не читал "досье Пандоры". "Мне предоставили информацию и, возможно, правды там всего 5%. Остальное все ложь", - подчеркнул он.

Президент считает, что данная публикация и шумиха вокруг нее являются очередной кампанией клеветы против Азербайджана. "Что касается Азербайджана, конечно, победа во Второй Карабахской войне для многих стала неожиданностью. Им это не понравилось. Они хотят видеть Азербайджан слабой, зависимой, оккупированной страной, которая всегда обращалась за помощью в урегулировании конфликта. Но теперь, когда Азербайджан победил Армению, те круги на Западе, которые тесно связаны с Арменией, снова стали очень активными. Фактически, мы знали, что против Азербайджана запланирована новая клеветническая кампания и мы этого ждали", - отметил Алиев.



