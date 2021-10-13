Павел Мацукевич. Какое место в этом процессе может занять «белорусский вопрос», если Лукашенко останется во главе государства? На вопросы EX-PRESS.BY ответил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, старший аналитик Центра новых идей





— Вряд ли в этой концепции «белорусский вопрос» может занимать какое-либо место вообще, — говорит эксперт. — Возможно, проблема Беларуси была предметом небольшого разговора влиятельных политиков, но не более.





Совершенно очевидно, что события в Беларуси никоим образом не влияют на расклад сил при транзите власти в России, а вот любой транзит власти у нас без участия Москвы в условиях растущей зависимости от нее невозможен. Европейские страны или США имеют на этот процесс пока ограниченное опосредованное влияние.





2024 год по историческим меркам наступит очень скоро, но сегодняшние планы, касающиеся транзита власти, вероятнее всего реализованы не будут. В целом все, что сейчас анонсируется, имеет не очень большие шансы осуществиться. Скорее всего, это контролируемые сливы, чтобы прощупать общественные настроения, проверить на «вшивость» ближние круги. Реальный сценарий будет сюрпризом, как это было с «обнулением».





Мы видим, как фамилии российских топ-чиновников превратились фактически в названия государственных должностей. В высших эшелонах власти России за редким исключением нет движения, не происходит никаких изменений.





Прошли выборы в Госдуму, с ними связывали определенные подвижки, но этого пока не произошло. Путин в плане определения преемников весьма искушен, поэтому можно ожидать, что ему удастся реализация подобной схемы на следующих выборах. Исходя из того, что происходит в России сейчас, думаю, никто никуда уходить не собирается.





Есть ли у Лукашенко возможность — пусть даже гипотетическая — взять реванш на российском политическом поле, пользуясь намечающейся передачей властных полномочий в Кремле?





— Вполне вероятно, что вольно или невольно Лукашенко задумывается о кремлевском троне. Поскольку так или иначе вопрос транзита власти в Москве актуален и этому способствует ряд причин, в том числе чисто физиологического свойства — подходит возрастной предел, требуется смена поколений. Но даже в случае, если такие мысли у Лукашенко все же есть, вряд ли он сам верит в возможность их реализации.





По большому счету, его образ среди политических элит России за годы правления Путина сильно дискредитирован. Если почитать публикации в российской прессе, которые сопровождают многократные встречи президентов в течение последнего года, то можно заметить, что все они как минимум очень ироничны в отношении белорусского лидера.





СМИ либерального толка — те, которые еще уцелели в России — воспринимают Лукашенко однозначно как диктатора, а провластные СМИ, настроение которых определяет Кремль, скорее настроены к нему критически. Есть и положительное восприятие Лукашенко после августа 2020 года, но это связано в первую очередь с поддержкой, оказанной ему Москвой. При этом Лукашенко постоянно вспоминают его старые «грехи».





В Кремле или около него осталось очень мало сил, на которые Лукашенко мог бы опереться, чтобы реализовать подобную «спецоперацию». В 1999 году такое было возможным, но сегодня — нет. В России выстроилась строгая вертикаль власти, в которой нет места чиновникам, которые могли бы оспаривать авторитет Путина.





Нет и такой политической силы, на которой Лукашенко мог бы въехать в Кремль. Вся его поддержка в России строится на личной благосклонности Путина, и именно он обеспечивает относительную лояльность к Лукашенко политических элит и средств массовой информации, которые при всем этом едва скрывают свое саркастическое отношение к нему.





Имеются ли перспективы у союзного государства «Беларусь-Россия» в случае ухода с политической арены Путина, Лукашенко или хотя бы одного из них?





— При любом развитии событий Беларуси вряд ли удастся быстро и далеко отойти от тесных взаимоотношений с Россией. Тот или иной формат тесного взаимодействия будет сохраняться. Путин остается очень популярным политиком в Беларуси, немалое количество беларусов не против более тесной интеграции с Россией. Если экономическая ситуация в Беларуси будет ухудшаться, то магнетизм союза — российских зарплат, пенсий, уровня жизни будет возрастать.





До 2019 года Россия была интересна беларусам только как сырьевая база, место, где можно заработать неплохие деньги, но преобладало мнение, что жить лучше врозь. В сравнении со странами Запада Россия проигрывала в общественном сознании, потому что качество жизни в европейских странах было на порядок выше, чем у восточного соседа. В то же время сами россияне приезжали в Беларусь как в Европу.





Как будет меняться это соотношение дальше зависит от того, кто придет к власти. Скорее всего, с легкой руки Путина в России будет продолжена его политическая линия.





В Беларуси даже в случае победы демократических сил любые резкие шаги на российском направлении могут быть чреваты повторением украинского сценария в его худшем проявлении. При этом многие социальные вещи, которые функционируют в рамках союзного государства — свободное перемещение граждан, взаимное признание дипломов, возможность работать, и так далее — нужны и важны.





Все, что упрощает жизнь гражданам и бизнесу, обеспечивает свободу передвижения людям, идеям, капиталам, товарам, услугам — все это желательно сохранить. Более глубинная интеграция, включая открытие военных баз в Беларуси, — это не то, что может способствовать независимости и суверенитету. Это уже красная линия — как раз то, что повысит градус напряженности в регионе и еще более усложнит наши отношения другими соседями.







