Можно предположить, что сложность процедуры оформления правового статуса иностранной военной базы в Беларуси, даже если это база российская, будет использоваться официальным Минском для того, чтобы как минимум затянуть ее создание. При этом мы не знаем, ставит ли сегодня Кремль этот вопрос перед Лукашенко, пишет naviny.online





6 октября министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги совместных с Беларусью стратегических учений «Запад-2021», сообщил, что в их ходе была проверена работа создаваемых на белорусской территории двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.





Это заявление вызвало нервную реакцию в соседних с Беларусью и Россией странах НАТО и в Украине, так как ранее Минск и Москва заявляли, что создают на белорусской территории один такой центр.





Однако детальный анализ имеющийся информации позволяет говорить, что опасения наших соседей чрезмерны. В этом случае речь идет не о создании еще одного центра, а о разделении унитарной учебно-боевой структуры на две специализированные ввиду коренных различий в профиле подготавливаемых специалистов.

С-400 — под Гродно, Су-30СМ — в Барановичах

Напомним, что решение о создании белорусско-российского учебно-боевого центра в Гродненской области было принято еще 5 марта в Москве в результате переговоров глав военных ведомств.





Комментируя по горячим следам это соглашение, в Минобороны Беларуси выразили уверенность в том, что центр позволит значительно повысить профессиональный уровень специалистов и качество подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Беларуси, так и Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации, будет способствовать развитию Единой региональной системы ПВО Союзного государства.





Правда, некоторые эксперты, указывая, что программы обучения операторов радиолокационных станций и расчетов зенитных ракетных комплексов коренным образом отличаются от систем подготовки летного и технического состава авиационных частей, сразу же засомневались в том, что создаваемый центр будет унитарной структурой. По их мнению, согласно логике учебного процесса, он должен состоять из нескольких специализированных подразделений с соответствующим оборудованием и учебными пособиями.





Так, военнослужащие, готовящиеся к управлению новой радиолокационной техникой и ракетными установками, овладевают смежными специальностями и вполне могут обучаться в составе одного учебного подразделения. Освоение же современной авиационной техники как летным, так и техническим составом требует совершенно других подходов, не говоря уже о специфической материально-технической базе.





В пользу этой точки зрения свидетельствуют публикации в СМИ о географии создания центра. Сообщалось, в частности, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из состава 210-го полка ВКС России, выделенные для нужд центра, размещены в Гродненской области, неподалеку от границы с Польшей.





А вот истребители Су-30СМ, предназначенные для обеспечения летной подготовки белорусских и российских пилотов и несения ими совместного учебно-боевого дежурства, прилетели в Барановичи Брестской области на аэродром 61-й авиационной базы. Что вполне обоснованно, так ее наземная инфраструктура и технический персонал могут в полной мере обеспечить надежную эксплуатацию этой авиатехники.





Надо полагать, именно это разделение создаваемой структуры на две специализированные и стало причиной заявления Шойгу о двух учебно-боевых центрах.

Плюс Лида?

Между тем не исключено, что процесс деления продолжится. Так, среди экспертов нет единства в вопросе организации подготовки летного состава для эксплуатации Су-30СМ. Существует мнение, что этот процесс следовало бы разделить на два этапа, которые проходили бы в двух разных подразделениях.





Отмечается, что на первом, предварительном этапе обучение следует производить на учебно-боевых самолетах (УБС), имитирующих летные характеристики боевого самолета. На втором, завершающем этапе полученные навыки нужно закрепить на реальных многофункциональных истребителях.





При таком подходе первый этап подготовки летного состава к полетам на Су-30СМ мог бы проходить на базе 206-го центра подготовки летного состава, входящего в качестве отдельной учебно-боевой эскадрильи в состав 116-й штурмовой авиабазы, базирующейся неподалеку от города Лида Гродненской области. Дело в том, что в ВВС и войсках ПВО Беларуси только этот центр располагает УБС Як-130.





Применение на них программируемой цифровой системы управления дает возможность имитировать летно-тактические характеристики наиболее распространенных современных боевых самолетов поколений 4, 4+, 4++ и даже 5. Таким образом можно вести предварительную подготовку к полетам на них.





При этом достигается значительная экономия средств, так как использование для учебных целей боевых машин обходится значительно дороже. Превращение же Як-130 в аналог нужного самолета можно осуществлять посредством выбора нужного режима в бортовой системе управления даже прямо в полете.





Отметим, что Як-130 уже используется на предварительном этапе подготовки белорусских военных пилотов к освоению истребителей Су-30СМ, имеющихся в нашей армии. Первые четыре машины этого типа поступили на вооружение 61-й истребительной авиабазы в Барановичах в ноябре 2019 года.





Такое построение учебного процесса является целиком оправданным в условиях низких темпов поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь. Очередная партия из четырех таких машин (всего законтрактовано 12) ожидается лишь в декабре 2022 года. А срок поставки последних четырех истребителей пока вообще не определен. Что, без сомнения, замедлит освоение белорусскими летчиками Су-30СМ и оттянет введение этих самолетов в боевой строй на неопределенное время.





В этих обстоятельствах тем более логично создать отдельное подразделение, в котором для выигрыша времени первоначальное освоение навыков пилотирования Су-30СМ будет производиться с использованием Як-130. Для этого и могут быть задействованы парк УБС и наземная инфраструктура 206-го учебного центра в Лиде.

Спасет ли Минск бюрократическая волокита?

Предметом отдельной дискуссии в экспертном сообществе является статус белорусско-российского учебно-боевого центра (или, если хотите, центров). Многие наблюдатели уверены в том, что на этой основе уже в недалеком будущем на территории Беларуси будут развернуты военные базы вооруженных сил России.





Другая часть экспертов придерживается мнения, что создание этих центров является лишь способом поставить Минску современные ЗРК и боевые самолеты по приемлемой для него цене.





Какая из этих точек зрения ближе к истине, покажет время. Но на сегодня правовых основ (в виде межгосударственных соглашений) для создания на белорусской территории полноценной российской военной базы (или баз) нет.





Как с юридической точки зрения могла бы выглядеть процедура их организации, можно судить на примере двух российских военных объектов, действующих сегодня в нашей стране. Их Лукашенко в недавнем интервью CNN назвал базами «гражданского назначения» ввиду отсутствия на них какого-либо вооружения.





Это отдельный узел «Барановичи» с радиолокационной станцией «Волга», входящий в российскую систему предупреждения о ракетном нападении и размещенный в Брестской области, недалеко от Ганцевичей. Его основным предназначением является обнаружение пусков баллистических ракет с атомных подводных лодок стран НАТО из акватории Атлантического океана.





А 43-й узел связи (радиостанция «Антей») Военно-морского флота (ВМФ) России, распложенный в Вилейке, обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба российского ВМФ с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.





В течение нескольких лет после распада Советского Союза, ввиду неопределенности правового статуса, эти важнейшие для Москвы объекты находились на нашей территории де-факто незаконно. И лишь 6 января 1995 года на основании подписанных межправительственных соглашений Беларусь отдала эти объекты в безвозмездную аренду РФ на 25 лет.





В связи с истечением этого срока 20 августа нынешнего года Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия упомянутых соглашений. Председатель российского правительства Михаил Мишустин отдал соответствующее распоряжение своим подчиненным еще в феврале. В итоге должно появиться юридическое основание для функционирования военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке в течение следующих 25 лет.





И если стороны примут решение придать учебно-боевому центру (или центрам) ВВС и войск ПВО статус военной базы, то это непременно должно оформляться межправительственным соглашением, подлежащим ратификации законодательными органами Беларуси и России.





Необходимость соблюдать все эти бюрократические процедуры дает белорусской стороне легальное основание при желании затягивать процесс на неопределенный срок. Другое дело, что у Москвы могут найтись рычаги, прежде всего экономические, чтобы поторопить союзника.



