Что написали в «ГУБОП»





Авторы канала сообщили, что «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т. ч. в мессенджерах и социальных сетях», будут признаны экстремистскими формированиями. Это значит, что подписчики «незаконных» каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 361-1 УК («Создание экстремистского формирования либо участие в нём»). Осужденных по этой статье могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет, пишет dev.by





Почему пока это только слух

На национальном правовом портале, действительно, появилась информация о постановлении совмина от 12 октября 2021 г. № 575О «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Но текста ещё нет, поэтому юристы не могут дать оценку нововведениям.

Неизвестно, является ли телеграм-канал «ГУБОП» официальным новостным каналом одноименного подразделения МВД. Он создан осенью 2020 года, его авторы в основном репостят сообщения из других каналов с политической тематикой.

Юристы замечают, что сегодня «экстремистским формированием» признаёт суд по заявлению госорганов. Телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, не могут стать «экстремистскими формированиями» автоматически. Но! Не исключено, что в постановлении прописан другой механизм признания «экстремистским формированием».

К чему привёл слух

Вслед за новостью от «ГУБОП» пользователи начали активно отписываться от новостных каналов в беларуском сегменте телеграма. Забили тревогу даже медиа, не признанные экстремистскими. Например, «Еврорадио» напомнило своим подписчикам, что опасаться нечего.





UPD. Ряд СМИ опубликовали краткое содержание документа со ссылкой на пресс-службу Совмина. И там нет ничего про уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими.





Что в документе:





МВД будет вести перечни организаций, ИП, граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни будут размещаться на сайте МВД.

Субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма будут направлять в МВД информацию о своей работы не реже одного раза в полугодие.

Также утверждено положение об оценке символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма.



