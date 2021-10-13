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Слух о 7 годах за подписку на «экстремистов» вызвал панику. Паниковать рано

Сегодня в телеграм-канале «ГУБОП» появилась новость о том, что за подписку на «экстремистские» каналы и чаты будут давать уголовные сроки (до 7 лет). Информация не подтверждена, но слух привёл к массовому оттоку подписчиков из беларуских новостных каналов — даже не признанных «экстремистскими».

Слух о 7 годах за подписку на «экстремистов» вызвал панику. Паниковать рано
фото с сайта umi.ru/blog

Что написали в «ГУБОП» 


Авторы канала сообщили, что «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т. ч. в мессенджерах и социальных сетях», будут признаны экстремистскими формированиями. Это значит, что подписчики «незаконных» каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 361-1 УК («Создание экстремистского формирования либо участие в нём»). Осужденных по этой статье могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет, пишет dev.by

Почему пока это только слух 

На национальном правовом портале, действительно, появилась информация о постановлении совмина от 12 октября 2021 г. № 575О «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Но текста ещё нет, поэтому юристы не могут дать оценку нововведениям. 
Неизвестно, является ли телеграм-канал «ГУБОП» официальным новостным каналом одноименного подразделения МВД. Он создан осенью 2020 года, его авторы в основном репостят сообщения из других каналов с политической тематикой.  
Юристы замечают, что сегодня «экстремистским формированием» признаёт суд по заявлению госорганов. Телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, не могут стать «экстремистскими формированиями» автоматически. Но! Не исключено, что в постановлении прописан другой механизм признания «экстремистским формированием». 

К чему привёл слух 

Вслед за новостью от «ГУБОП» пользователи начали активно отписываться от новостных каналов в беларуском сегменте телеграма. Забили тревогу даже медиа, не признанные экстремистскими. Например, «Еврорадио» напомнило своим подписчикам, что опасаться нечего.       

UPD. Ряд СМИ опубликовали краткое содержание документа со ссылкой на пресс-службу Совмина. И там нет ничего про уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими.

Что в документе:


МВД будет вести перечни организаций, ИП, граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни будут размещаться на сайте МВД.
Субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма будут направлять в МВД информацию о своей работы не реже одного раза в полугодие. 
Также утверждено положение об оценке символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма.
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