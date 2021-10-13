Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции.





"Все должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативной эмоции. Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию.





Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России", - заявил Путин, которого цитирует РИА Новости







