Путин уверен: Россия исчерпала свой лимит на революции
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции.
"Все должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативной эмоции. Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию.
Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России", - заявил Путин, которого цитирует РИА Новости
17:13 13/10/2021
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