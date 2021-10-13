Решение украинских властей он выложил на Facebook.









И прокомментировал: «Що сказати: дуже дякую, брати, продовжуйте далі розповідати з трибун про те, як ви підтримуєте білорусів» («Что сказать: большое спасибо, братья, продолжайте дальше рассказывать с трибун о том, как вы поддерживаете белорусов»).





Вадим Замировский — известный белорусский фотограф. Он работал на портале «ТУТ БАЙ» (признан в Беларуси "экстремистским") и в информационном агентстве БелаПАН.