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"Продолжайте рассказывать, как вы поддерживаете белорусов" Украина отказала фотографу Замировскому во временном виде на жительство

13 октября известный беларуский фотограф Вадим Замировский рассказал, что Украина отказала ему в предоставлении временного вида на жительство.

Решение украинских властей он выложил на Facebook.


И прокомментировал: «Що сказати: дуже дякую, брати, продовжуйте далі розповідати з трибун про те, як ви підтримуєте білорусів» («Что сказать: большое спасибо, братья, продолжайте дальше рассказывать с трибун о том, как вы поддерживаете белорусов»).

Вадим Замировский — известный белорусский фотограф. Он работал на портале «ТУТ БАЙ» (признан в Беларуси "экстремистским") и в информационном агентстве БелаПАН.
Источник: telegraf.by
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