Адвокат Наталья Мацкевич: Это касается защиты по делу Виктора Бабарико
Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Натальи Мацкевич, которая защищала либо защищает многих известных политзаключенных
В комментарии «Медиазоне» адвокат рассказала, что дисциплинарное производство против нее связано с защитой Виктора Бабарико.
«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу.
Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Наталья Мацкевич.
Адвокат сожалеет, что в связи с этим ей «приходится прервать защиту Тихановского, который в этом нуждается в суде».
Наталья Мацкевич работает в Минской городской коллегии адвокатов.
16:35 13/10/2021
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