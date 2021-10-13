Виктора Бабарико. В комментарии « Медиазоне » адвокат рассказала, что дисциплинарное производство против нее связано с защитой





«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу.





Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Наталья Мацкевич.





Адвокат сожалеет, что в связи с этим ей «приходится прервать защиту Тихановского, который в этом нуждается в суде».





Наталья Мацкевич работает в Минской городской коллегии адвокатов.