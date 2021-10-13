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Адвокат Наталья Мацкевич: Это касается защиты по делу Виктора Бабарико

Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Натальи Мацкевич, которая защищала либо защищает многих известных политзаключенных

В комментарии «Медиазоне» адвокат рассказала, что дисциплинарное производство против нее связано с защитой Виктора Бабарико.

«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу. 

Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Наталья Мацкевич.

Адвокат сожалеет, что в связи с этим ей «приходится прервать защиту Тихановского, который в этом нуждается в суде».

Наталья Мацкевич работает в Минской городской коллегии адвокатов.
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