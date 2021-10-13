В Гродно прошел суд над мужчиной, который на Кургане Славы повесил БЧБ-флаг
Это расценено как надругательство над госфлагом.
41-летний гродненец в июле этого года закрепил на флагштоке поверх госфлага РБ еще и БЧБ-полотнище.
Как отметили в прокуратуре Гродненской области, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Октябрьского района г. Гродно на основании ст.370 УК РБ назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, пишет "Вечерний Гродно".
16:27 13/10/2021
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