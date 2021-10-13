Суд отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения
Суд Партизанского района Минска отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения — он остается под стражей.
Об этом сообщает Sputnik.
Процесс проходил в закрытом режиме, в зале находились только судья, адвокат и прокурор. Самого Можейко в суд не привели.
Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» задержали 1 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.
Поводом для задержания Можейко стала его заметка на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (убийцы сотрудника КГБ) положительно характеризует парня.
Сама заметка была удалена с сайта уже через несколько минут после того, как появилась. Но даже несмотря на это, сайт kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан.
Источник: gazetaby.com
15:49 13/10/2021
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