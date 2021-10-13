Об этом сообщает Sputnik.





Процесс проходил в закрытом режиме, в зале находились только судья, адвокат и прокурор. Самого Можейко в суд не привели.





Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» задержали 1 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.





Поводом для задержания Можейко стала его заметка на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (убийцы сотрудника КГБ) положительно характеризует парня.





Сама заметка была удалена с сайта уже через несколько минут после того, как появилась. Но даже несмотря на это, сайт kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан.