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Суд отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения

Суд Партизанского района Минска отказал журналисту Геннадию Можейко в изменении меры пресечения — он остается под стражей.

Об этом сообщает Sputnik.

Процесс проходил в закрытом режиме, в зале находились только судья, адвокат и прокурор. Самого Можейко в суд не привели.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» задержали 1 октября. Ему предъявили обвинение в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Поводом для задержания Можейко стала его заметка на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (убийцы сотрудника КГБ) положительно характеризует парня. 

Сама заметка была удалена с сайта уже через несколько минут после того, как появилась. Но даже несмотря на это, сайт kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан.
Источник: gazetaby.com
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