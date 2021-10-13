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Чтобы это значило? Путин не летит в Минск, но летит на Валдай участвовать в дискуссионном клубе

На днях стало известно, что президент России не приедет в Минск на саммиты СНГ и ЕАЭС 14 и 15 октября.



Его визит широко анонсировался в СМИ по итогам переговоров с Лукашенко 9 сентября в Москве.

Официальной причиной неприезда называют коронавирус. Но...

Сегодня было объявлено очное участие Путина в заседании Валдайского дискуссионного клуба, которое состоится на следующей неделе.

Глава России не был в Беларуси с 2019 года. Лукашенко после выборов уже 6 раз летал к Путину, отмечает @nashaniva
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