Лавров заявил о "глубокой озабоченности" попытками США и ЕС вмешиваться в дела Беларуси
По словам российского министра, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ
Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.
"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы.
Действия ЕС показывают истинные цели, ради которой создавалось так называемое Восточное партнерство и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что только белорусский народ и его законные представители "вправе определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства".
Руководство ряда европейских стран и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов и считает чрезмерно жесткими действия белорусских силовиков по отношению к протестующим.
На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к официальному Минску. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Готовится пятый пакет.
Источник: tass.ru
14:16 13/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение