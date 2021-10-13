



Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.





"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы.





Действия ЕС показывают истинные цели, ради которой создавалось так называемое Восточное партнерство и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр.





Лавров подчеркнул, что только белорусский народ и его законные представители "вправе определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства".





Руководство ряда европейских стран и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов и считает чрезмерно жесткими действия белорусских силовиков по отношению к протестующим.





На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к официальному Минску. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Готовится пятый пакет.







