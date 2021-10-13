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Лавров заявил о "глубокой озабоченности" попытками США и ЕС вмешиваться в дела Беларуси

По словам российского министра, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ


Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы. 

Действия ЕС показывают истинные цели, ради которой создавалось так называемое Восточное партнерство и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что только белорусский народ и его законные представители "вправе определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства".

Руководство ряда европейских стран и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов и считает чрезмерно жесткими действия белорусских силовиков по отношению к протестующим. 

На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к официальному Минску. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Готовится пятый пакет.
Источник: tass.ru
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