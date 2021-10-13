



В Минске 14-15 октября пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. 12 октября в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин примет участие в заседании в формате видеоконференции.





«Для Лукашенко саммит без Путина теряет смысл. У белорусского руководителя каждый день на счету и ему срочно нужны деньги. По этой причине саммит в Минске в ближайшую пятницу для Лукашенко носит огромное значение.





В личном контакте с президентом России он надеялся, опираясь с одной стороны на вопрос о «компенсации» за западные санкции (?), а с другой стороны на предстоящий Высший ГосСовет Союзного государства (15.10.2021), решить свои финансовые проблемы», — написал Суздальцев в своем телеграм-канале.





Из-за «Комсомолки»?

Политолог считает «мнение о том, что отсутствие Путина на саммите СНГ/ЕАЭС в Минске явилось реакцией Москвы на закрытие российского информационного ресурса в Беларуси («КП в Беларуси»)» неверным. Потому что «Комсомольская правда в Беларуси» была зарегистрирована в РБ.





«Ответить тем же Москве затруднительно, так как почти все белорусские СМИ в РФ (кроме Беларусь24) прикрыты «зонтиком» Союзного государства. Москва оставила тему «КП» не только из-за необходимости сохранения интеграционного «коридора», но и не желая давать А. Лукашенко повод для антироссийской истерики.





Напомним, что год назад РФ «проглотила» захват российского банка «Белгазпромбанка», а до этого изгнание съемочной группы Первого канала и т.д. С другой стороны понятно, что А. Лукашенко сознательно провоцировал Москву, чтобы устроить скандал в преддверии Высшего ГосСовета СГ», — отметил политолог.





Повлияли в США?

По его словам также есть мнение, что «отказ Москвы от визита российского президента в Минск могло быть реакцией на переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд».





Виктория Джейн Нуланд — американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011—2013 гг. Затем — помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.





«Действительно, ситуация в РБ в Москве с госпожой Нуланд обсуждалась. Причем в данном случае, учитывая неадекватность белорусского руководства, разговор по белорусской теме был не конфронтационным, а скорее консультационным. Помимо поиска выхода из белорусского политического кризиса, который уже выплеснулся за пределы Беларуси и стал региональной проблемой, обсуждался и миграционный вопрос.





Напомним, что страны Прибалтики и Польша возложили ответственность за миграционный кризис на Москву. Все это крайне беспокоит российское руководство, которое вдруг обнаружило, что смягчение конфронтации между Вашингтоном/Брюсселем и Москвой оказалось под контролем Лукашенко.





Иными словами, учитывая, что в ЕС миграционное давление со стороны Минска воспринимают исключительно болезненно, Лукашенко может сыграть роль триггера очередного обострения отношений между Западом и РФ. В принципе он это и делает», — заявил Суздальцев.





Эксперт считает, что «в этом случае натиск Нуланд просто нечем было отбить, так как заставить Лукашенко прекратить формировать легионы беженцев и таранить границы ЕС в условиях опять-таки надвигающегося Высшего ГосСовета СГ невозможно. Нуланд, понимая ограниченность возможностей Москвы, воспользовалась Лукашенко, как преимуществом в переговорах».





«Но тогда Путин был бы заинтересован переговорить с А. Лукашенко по вопросу миграционного кризиса. Однако президент России не приедет. Вряд ли имеет смысл обсуждать данную проблему по скайпу. По идее в Минск должен приехать один из высших российских чиновников, вроде Патрушева, и переговорить с Лукашенко, но пока никто не едет. Иными словами, чайник поставили на плиту, но вода в нем еще не закипела…», — написал политолог.





Что в итоге

Суздальцев выразил мнение, что для Лукашенко «отказ Путина посетить Минск является почти катастрофой».





«Международная изоляция белорусского руководителя, которую в Минске тщательно скрывают, становится очевидной. Кроме того, судьбу Лукашенко и его режима обсуждают за закрытыми дверями без белорусской стороны», — заявил политолог.