"Мужчина, арестованный Агентством внутренней безопасности, является гражданином Польши. Он был обвинен в шпионаже от имени белорусской спецслужбы КГБ", - цитирует издание пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.





Подозреваемый в шпионаже задержан на 3 месяца.





По информации издания, задержанный служил в ЗОМО (спецназ гражданской милиции) с 1981 года, а затем в Гражданской милиции и полиции до 1999 года.





Он закончил свою службу 20 лет назад в качестве офицера пограничной службы в звании лейтенанта в 2001 году.