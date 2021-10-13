В Польше задержали бывшего военного по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси
Сотрудники Управления внутренней безопасности задержали поляка, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской разведки, сообщает польское издание tvp.info.
"Мужчина, арестованный Агентством внутренней безопасности, является гражданином Польши. Он был обвинен в шпионаже от имени белорусской спецслужбы КГБ", - цитирует издание пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.
Подозреваемый в шпионаже задержан на 3 месяца.
По информации издания, задержанный служил в ЗОМО (спецназ гражданской милиции) с 1981 года, а затем в Гражданской милиции и полиции до 1999 года.
Он закончил свою службу 20 лет назад в качестве офицера пограничной службы в звании лейтенанта в 2001 году.
Источник: smartpress.by
13:02 13/10/2021
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