Натальи Мацкевич о том, что приказом Министерства юстиции от 12 октября 2021 она отстранена от выполнения профессиональных обязанностей с 13 октября, в связи с возбуждением в отношении неё дисциплинарного производства, поэтому в настоящий момент не может оказывать им юридическую помощь по заключённым договорам. Председатель БХК Олег Гулак и председатель БАЖ Андрей Бастунец сообщили правозащитникам «Весны» о том, что они получили уведомления от адвокаткио том, что приказом Министерства юстиции от 12 октября 2021 она отстранена от выполнения профессиональных обязанностей с 13 октября, в связи с возбуждением в отношении неё дисциплинарного производства, поэтому в настоящий момент не может оказывать им юридическую помощь по заключённым договорам.





Теперь ее клиенты не смогут рассчитывать на профессиональную защиту одного из авторитетнейших защитников в связи с решением Минюста до того момента, пока дисциплинарное дело не будет рассмотрено МГКА.





Сама Наталья Мацкевич от комментариев отказалась. "Пока ничего говорить не буду", - сказала она Свабодзе.

По словам Александра Дедка, отца поитзаключенного Николая Дедка, которого защищает Наталья Мацкевич, он имеет достоверную информацию, что Наталью Мацкевич от работы уже отстранили:

"Стоит вопрос о лишении ее лицензии. У моего сына в итоге вообще правовая катастрофа - он во время судебного следствия второй раз остается без защиты. Сначала лишили лицензии Евгения Маслова, теперь под такой же угрозой Наталья Мацкевич. Неделю назад она еще смогла навестить сына в СИЗО на Володарского; планировали, что посетит вчера, а тут такая проблема. Считаю, что это целенаправленное лишение права на защиту людей, неугодных режиму", - сказал Александр Дедок.





Наталья Мацкевич считается одним из самых признанных и успешных белорусских правозащитных адвокатов. Напомним, что в данный момент она защищает политзаключённого Сергея Тихановского, суд над которым идет в закрытом режиме с 24 июня в Гомеле. Таким образом, власти нарушают право на защиту Сергея Тихановского.





Наталья Мацкевич на протяжении долгого времени осуществляла защиту общественных деятелей в резонансных политически мотивированных делах. С момента начала острого политического кризиса в Беларуси Наталья Мацкевич защищает экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.





Адвокатка защищала руководителя Независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича, фигурантов «Белого легиона». Наталья Мацкевич является адвокаткой лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич по «делу Координационного совета», председателя Белорусского Хельсинкского Комитета Олега Гулака, председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, защищает анархиста Николая Дедка.





Адвокатка представляла интересы матери исчезнувшего политика Юрия Захаренко Ульяны Захаренко.





В 2018 году Наталья Мацкевич убедила суд Московского района Минска отказать Московскому РУВД Минска в высылке пресс-секретаря Объединённой гражданской партии Анны Красулиной.

Ранее власти уже лишили лицензий многих адвокатов за то, что они защищали политзаключенных.