К этому казусу привело то, что президент страны, 77-летний Милош Земан, на следующий день после выборов попал в больницу в тяжелом состоянии и в ближайшее время не сможет ни утвердить отставку старого правительства, ни предложить новое.





В итоге пост премьера еще неопределенное время будет занимать глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш, несмотря на то, что политологи его называют проигравшим выборы. А глава победившей коалиции не может возглавить правительство как минимум до момента выздоровления президента.





И, наконец, новый парламент пока тоже не собрался на заседание, а значит, не может ни сформировать новое правительство, ни принять решение об отставке Земана в связи с состоянием его здоровья, чтобы передать функции президента другим политическим субъектам.





Предыстория: парламентские выборы и споры о премьере

Выборы в парламент Чехии проходили 8-9 октября 2021 года. Победу на них одержала "антипремьерская" коалиция SPOLU, которая шла на выборы с идеей смещения со своего поста премьер-министра и лидера правящей партии ANO Андрея Бабиша.





Он в последние годы стал фигурантом нескольких крупных скандалов, в том числе связанных с коррупцией и тем, как его правительство справлялось с пандемией коронавируса.





Коалиции удалось одержать победу по числу голосов избирателей. Но из-за особенностей подсчета голосов в регионах Чехии партия Бабиша все равно одержала победу по мандатам: у нее в итоге оказалось 72 депутатских кресла против 71 у SPOLU (в 200-местном парламенте).





SPOLU, однако, удалось привлечь на свою сторону голоса еще одной коалиции: ее составляли представители Партии пиратов и объединение "старост", независимых мэров чешских городов. Вместе две коалиции получили более 100 депутатов, то есть более половины из 200 мест в парламенте. И логично считали, что именно они должны формировать новое правительство.





Правящая партия Андрея Бабиша ANO и сам премьер с этим не согласились. Президент Земан, которого считают соратником Бабиша, также высказался против правительства во главе со SPOLU: его администрация распространила сообщение, что кабинет должен возглавить именно глава победившей партии, а не коалиции, состоящей из нескольких партий.





По чешскому законодательству именно президент предлагает кандидатуру премьера, а парламент может ее поддержать или нет. Так что после этого заявления и объявления результатов выборов Бабиш отправился к Земану в его резиденцию, и политологи не сомневались, что на этой встрече Земан предложит миллиардеру снова возглавить правительство. Лидер SPOLU на встречу с президентом вообще не был приглашен.





Однако визит Бабиша закончился тем, что Земана на машине скорой помощи сразу после приезда премьера увезли в больницу, причем, как пишут некоторые чешские медиа, в бессознательном состоянии. Вопрос о премьере на встрече решен не был. И, как опасаются эксперты, теперь он может не решиться в течение ближайших нескольких месяцев.





Как заставить премьера уйти, если он не хочет?

Как могли бы по закону развиваться события, не будь ситуация такой неординарной? Чешское законодательство предлагает следующий вариант:





Земан предлагает Бабишу сформировать новое правительство.





Парламент правительство Бабиша не утверждает, так как число голосов оппозиции превышает число голосов у партии ANO (представители двух коалиций говорят, что достигли соглашения по этому вопросу). На этот процесс отводится 30 дней.





Земану дается вторая попытка предложить кандидатуру премьера. Если он и в этот раз предлагает Бабиша, а парламент его не утверждает (также в течение 30 дней), в третий раз кандидатуру будет предлагать уже спикер нижней палаты парламента.





В новом парламенте пост спикера, скорее всего, займет представитель победившей коалиции, и предлагать в качестве премьера он намеревался "своего" кандидата, лидера коалиции.





Однако в связи с тем, что Земан болеет, президент пока официально не может предложить даже свою кандидатуру премьера (Бабиш), чтобы пройти первый этап утверждения правительства, и когда он сможет это сделать – неизвестно.





Врачи говорят, что президент пробудет в больнице минимум три недели, но не делают прогнозов о дальнейшем состоянии его здоровья. Соответственно, третий этап утверждения премьера, на котором в игру вступят представители "коалиции победителей", откладывается на неизвестный срок.





В теории по чешскому законодательству Бабиш должен был подать в отставку на следующий же день после выборов (и после встречи с Земаном стать техническим премьером до назначения нового правительства). Но он этого не сделал и пока продолжает выполнять свои обязанности. Сколько он будет это делать – также неизвестно.





По оптимистичному (для Бабиша) сценарию, его полномочия будут продлены как минимум до Нового года – Земана выпишут из больницы в лучшем случае к концу октября, а после этого в течение двух месяцев будут проходить переговоры о кандидатуре премьера с парламентом.





Специалист по конституционному праву Алеш Герлох в связи с госпитализацией Земана отдельно подчеркивает в интервью "Чешскому Радио", что крайнего срока, в течение которого президент должен предложить парламенту нового премьер-министра после отставки правительства, в чешском законодательстве вообще не предусмотрено.





"Этот срок не установлен. Президент обязан принять отставку немедленно, но в то же время Конституция гласит, что президент должен поручить правительству выполнение функции до назначения нового правительства. Так что ему решать, когда это делать. С точки зрения Конституции крайнего срока нет", – объясняет Герлох.





Таким образом, даже если бы Земан был здоров, он мог бы достаточно долго затягивать назначение нового правительства, оставляя в это время Бабиша техническим премьером. А в ситуации, когда он находится в больнице и не может подписывать документы, возможность держать премьером своего союзника у него тем более есть.





Решит ли проблему отставка президента?

Чтобы справиться с этим кризисом, политические противники Земана и Бабиша прямо говорят, что президент уже вряд ли сможет выполнять свои обязанности, и настаивают, что парламент должен принять решение о его отставке по состоянию здоровья.





77-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног и диабета и уже несколько лет передвигается в инвалидной коляске, также медики подтверждали, что у него есть серьезное заболевание печени и другие болезни. Однако представители администрации президента никогда не подтверждали у него снижение когнитивных способностей.





Земан при этом – один из главных и наиболее влиятельных союзников Путина в Европе и противник евроинтеграции. Он неоднократно выступал на стороне Кремля в различных политических вопросах. В последний раз это произошло после раскрытия участия русских агентов спецслужб во взрывах в Врбетице. Поэтому вопрос о его отставке в этой связи, безусловно, является еще и политическим.









Решение об отставке президента, согласно статье 66 Конституции Чехии, принимается на совместном заседании палаты депутатов и Сената абсолютным большинством голосов, после чего назначаются новые выборы президента (они должны пройти в течение трех месяцев).





Однако закон, который регулирует вопрос отставки президента, писался под ситуацию с уже работающим парламентом. Нынешняя же ситуация в Чехии такова, что избранный парламент, точнее, нижняя его палата еще не собралась ни на одно заседание и не начала работать.





А парламент прошлого созыва дорабатывает последние дни: его полномочия истекают 21 октября. И какая именно палата, старого или нового созыва, должна принимать решение по поводу отставки Земана – непонятно.





У партии ANO и ее политических союзников в парламенте прошлого созыва достаточно голосов для того, чтобы заблокировать решение об отставке Земана. В парламенте нового созыва голосов меньше, но, скорее всего, их также хватит, чтобы заблокировать решение об отставке.





Что касается Сената Чехии, то там единства по поводу отставки Земана тоже нет: глава Сената, который представляет партию ODS, входящую в антибабишевскую "коалицию победителей", заявил, что сейчас не время лишать президента Чехии его полномочий.





Герлох замечает, что нижняя палата парламента предыдущего созыва еще может успеть собраться до конца своего парламентского срока и принять решение по поводу отстранения Земана от обязанностей президента. Но даже если представить себе, что произойдет чудо и у сторонников отставки Земана внезапно окажется абсолютное большинство, технически эту операцию провести будет сложно.





По закону, чтобы отправить президента в отставку, парламенту сначала необходимо запросить у офиса президента медицинские документы о состоянии здоровья политика. Но совершенно не факт, что депутаты успеют получить их до 21 октября, – особенно с учетом того, что Град (администрация президента Чехии) не хочет раскрывать нынешний диагноз Земана.





"Это похоже на то, когда суд запрашивает документы или когда полиция запрашивает документы для расследования. Однако не существует закона, правового регулирования, которое бы четко определяло эту процедуру", – отмечает юрист Алеш Герлох.





Такая правовая неопределенность процедуры запроса документов, по словам юристов, дает возможность офису Земана не отдавать медицинские документы политика депутатам как минимум в течение некоторого времени, чтобы затянуть процесс отставки.





Пока это делается, Земан будет оставаться президентом (хоть и в больнице), а Бабиш – премьером.





Что будет в случае смерти президента?

Учитывая набор диагнозов Земана и то, что в последние месяцы он почти не появлялся на публике, депутаты и сенаторы в качестве вероятного варианта развития событий также рассматривают и смерть чешского президента.





В случае если она произойдет до 21 октября, ситуация запутывается еще больше. Полномочия президента (до избрания следующего президента) в этом случае делятся на троих и переходят к:





- спикеру палаты прошлого созыва Радеку Вондрачеку из бабишевской партии ANO,





- спикеру Сената (представителю партии ODS, которая возглавляет коалицию SPOLU),





- премьер-министру Андрею Бабишу.





Причем именно Вондрачек, который формально остается спикером только до 21 октября, будет иметь большинство полномочий, которые касаются внутренней политики Чехии.





И именно он, если Земан умрет, должен будет назначить нового премьер-министра, принять отставку старого правительства или поручить уходящему в отставку кабинету временное выполнение функций до назначения нового правительства.





И хотя полномочия Вондрачека, как и остальных членов парламента предыдущего созыва, по закону истекают уже через 10 дней, он как минимум в течение этого времени может сделать все, чтобы его партия не отдала пост премьера и власть в правительстве своим политическим противникам.





О продлении полномочий парламента предыдущего созыва, как это произошло, к примеру, с прошлым парламентом в Кыргызстане, в Чехии речи пока не идет.