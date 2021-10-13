Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на встрече в Варшаве с послами государств ЕС 12 октября, сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.





Пшидач осудил действия белорусских властей, которые могут привести к «серьезной дестабилизации» в регионе. По его мнению, эту ситуацию следует рассматривать в более широком контексте политики безопасности и шагов, предпринимаемых Россией и Беларусью в разных сферах: военной, сырьевой, информационной.





Представитель польского МИД подчеркнул, что речь идет не о наплыве беженцев из страны, охваченной конфликтом, и не о естественной миграции, а о новом явлении: ввозе мигрантов, которое спонсируется государством, для организованной атаки на границы ЕС. Общий голос Запада и четкая поддержка усилий партнеров, больше всего пострадавших от кризиса, имеют решающее значение для его быстрого разрешения, заявил Пшидач.





Представители пограничной службы представили материалы, доказывающие причастность белорусской стороны к незаконному ввозу мигрантов, говорится в сообщении МИД Польши.





10 октября в интервью Polska Times министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьски заявил: «Мы не отступим ни на шаг и не поддадимся шантажу Лукашенко и Путина. У нас достаточно сил, чтобы эффективно защищать этот участок границы».





Минск отрицает свою вину в переброске мигрантов через Беларусь в страны ЕС.