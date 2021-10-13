В ООН прокомментировали обвинения против своих представителей в Беларуси
Власти Беларуси ранее уже высказывали ООН претензии по поводу правовой помощи, которую оказывало их представительство беларусам, но организация продолжит диалог по этим вопросам. Об этом заявил на пресс-брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Эти вопросы, связанные с взаимодействием между ООН и Беларусью, поднимались на двусторонней встрече генерального секретаря ООН и министра иностранных дел Беларуси, это было не так давно. Правительство Беларуси выразило нам свою обеспокоенность касательно администрирования программы правовой помощи определенным группам уязвимых лиц. Мы продолжаем вести обсуждения с правительством Беларуси», — сказал пресс-секретарь генсека ООН.
Напомним, сегодня беларусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам.
10:10 13/10/2021
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