



«Эти вопросы, связанные с взаимодействием между ООН и Беларусью, поднимались на двусторонней встрече генерального секретаря ООН и министра иностранных дел Беларуси, это было не так давно. Правительство Беларуси выразило нам свою обеспокоенность касательно администрирования программы правовой помощи определенным группам уязвимых лиц. Мы продолжаем вести обсуждения с правительством Беларуси», — сказал пресс-секретарь генсека ООН.





Напомним, сегодня беларусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам.