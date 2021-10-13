Талибы в одном из захваченных правительственных зданий Кабула / AP Photo





Главными темами обсуждения стали оказание гуманитарной помощи Афганистану, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и выезда за его пределы, пишет Еврорадио со ссылкой на РБК. Евросоюз подтвердил свое намерение оказать финансовую поддержку населению Афганистана и его окрестностей на сумму в 1 миллиард евро, из них 300 миллионов заявлено в качестве гуманитарной помощи.





Саммит прошел в режиме видеосвязи, его организовала Италия как председатель G20. Принимать документ по итогам обсуждения не планировалось.





За несколько дней до встречи стало известно, что ее пропустят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Они уведомили заранее о своем отсутствии, но обе страны были представлены на саммите G20.