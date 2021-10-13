+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Большая двадцатка" отказалась признавать режим талибов в Афганистане

"Большая двадцатка" провела во вторник саммит по ситуации в Афганистане, при этом вопрос о признании режима талибов не вошел в повестку.

Талибы в одном из захваченных правительственных зданий Кабула / AP Photo

Главными темами обсуждения стали оказание гуманитарной помощи Афганистану, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и выезда за его пределы, пишет Еврорадио со ссылкой на РБК. Евросоюз подтвердил свое намерение оказать финансовую поддержку населению Афганистана и его окрестностей на сумму в 1 миллиард евро, из них 300 миллионов заявлено в качестве гуманитарной помощи.

Саммит прошел в режиме видеосвязи, его организовала Италия как председатель G20. Принимать документ по итогам обсуждения не планировалось.

За несколько дней до встречи стало известно, что ее пропустят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Они уведомили заранее о своем отсутствии, но обе страны были представлены на саммите G20.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]