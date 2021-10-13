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Эксперты о новом декрете Лукашенко: от госслужащих требуется лояльность

Александр Лукашенко во вторник подписал декрет № 6, который усиливает требования к руководящим кадрам и работникам организаций, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Заседание белорусского Парламента, иллюстративное фото / ctv.by

Как считает директор SYMPA Наталья Рябова, новый декрет представляет собой "совершенно открытое заявление" о том, пишет Еврорадио, что власти нужны лояльные люди. При этом набор работников в Купаловский театр или Министерство промышленности уже ведется по схожим принципам. А бывший юрист администрации Лукашенко Артем Проскалович добавляет, что ​в новом документе отражена "любимая режимом круговая порука — поручиться за человека при его назначении на должность". 

Декрет № 6 вводит новые обязанности для руководителей госорганов. При трудоустройстве граждан они должны запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы. Руководители также обязаны изучать данные о правонарушениях, которые совершили кандидаты на руководящие должности.

Документ также перечисляет конкретные требования к характеристике. Помимо прочего, в ней должно быть отражено "отношение работника к государственным и общественным институтам".
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