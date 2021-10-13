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Вашингтон пообещал помощь Тайваню поддерживать самооборону против Китая

Вашингтон "неизменно заинтересован" в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем он намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.


"Думаю, вы понимаете, что я не буду вдаваться в детали... Однако мы все еще обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР близ Тайваня, считая это дестабилизирующим фактором, увеличивающим риск просчетов в оценках... призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление... Мы неизменно заинтересованы в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива, поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны", - сказал Кирби, его цитирует ТАСС.

При этом Кирби подчеркнул, пишет Haqqin.az, что в ситуации с Тайванем США "действуют в соответствии с принципом одного Китая".
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