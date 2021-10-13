Тем не менее, пишет ВВС, уехавших очень беспокоят лояльность Тбилиси к властям Беларуси и межгосударственное сотрудничество на уровне спецслужб.

"Это край, нам надо улетать"

"[В Грузии] я читаю телеграм-каналы - и хожу по улицам. А в Минске я поняла, что не могу так ходить, не могу выйти одна из дома, потому что мне страшно. Если меня остановит милиция, они попросят показать телефон, и, когда они откроют мой телеграм, я уеду надолго - в тюрьму. А я не хочу в тюрьму", - говорит 26-летняя Елизавета Гвардеенко.





Елизавета участвовала в акциях протеста, которые начались в Беларуси после президентских выборов в августе 2020-го. В сентябре, когда она собиралась участвовать в очередном митинге в поддержку задержанной Марии Колесниковой, ее задержали, отправив на неделю под административный арест.





В конце июля Елизавета Гвардеенко со своим молодым человеком взяли билеты в один конец - в Грузию. Последней каплей, повлиявшей на решение уехать из Беларуси, по ее словам, стало задержание журналиста Романа Протасевича.





"Тогда и мой молодой человек, который до этого говорил, мол ну пока ничего, пока нормально, сказал: это край, нам надо улетать", - вспоминает она.





Грузия была одним из немногих направлений, куда из Минска можно было отправится прямым рейсом. Тбилиси не стал следовать примеру европейских стран, которые закрыли воздушное пространство для Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.





Елизавета Гвардеенко..Фото: FIODAR MIKHADZIUK





Гвардеенко говорит, что они могли отправиться в другие страны транзитом, но через Россию лететь не хотелось, а Грузия привлекала своими ценами, климатом и курортами. Виза для въезда в Грузию не нужна - граждане Беларуси могут находиться в Грузии без визы в течении года.





"Я с детства мечтала поехать в Грузию. Плюс в Грузии все-таки дешевле жить, чем, например, в Польше, Литве или Украине. Здесь тепло, люди нас поддерживают - по крайней мере, у меня такое ощущение из того, что я вижу и читаю - есть белорусская диаспора, можно прожить без хорошего знания английского языка, тут есть море, горнолыжные курорты. Тут здорово ", - говорит она.





Согласно данным грузинских властей, за первые восемь месяцев 2021 года в стране побывали более 32 тысяч граждан Беларуси - почти в три раза больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.





Данных о том, кто из них остается в Грузии, опасаясь преследований со стороны белорусских властей, нет, но, по предположению активистов, таких как Елизавета сегодня в Грузии несколько тысяч.

Красно-белые граждане

"Беларусь очень красивая страна. Но за этой красотой природы и городов - ад, в который власти превратили сейчас страну. Когда я прилетел [в Грузию], у меня было чувство, что я из ада попал в рай",- говорит белорусский правозащитник Роман Кисляк, который переехал в Грузию из Бреста.





Решение уехать из Беларуси он принял после волны массовых задержаний журналистов и представителей общественных организаций летом 2021 года.





"Стало понятно, что надо уезжать, потому что рано или поздно ко мне придут", - говорит он.- Сейчас по сути в Беларуси объявлена война активным гражданам - тем, кто не согласен с итогами выборов, с нарушениями и тем, как задерживали и избивали людей".





К нему, как он и ожидал, сотрудники КГБ пришли с обыском 19 июля. Говорить о деле, по которому его допрашивали в качестве свидетеля, он не может, объясняя это подпиской о неразглашении. По его словам, к делу никакого отношения он не имел, но в любой момент его могли из свидетелей сделать подозреваемым.





Роман Кисляк вылетел в Батуми через неделю после допроса. Здесь он продолжает работать и проводить консультации, ходит на акции с бело-красно-белыми флагами. Такие акции проходят в Батуми и Тбилиси каждую, а иногда и по нескольку раз в неделю.





Роман Кисляк. Фото: RAMAN KISLIAK





"Мы показываем этими акциями, что мы есть, что нас должны видеть и слышать. Но самое главное, чтобы оставшиеся там наши белорусы понимали, что мы, уехав из страны, про них не забыли. Люди в Беларуси говорят, что, когда они видят наши видео и фотографии с наших акций, это поднимает их дух и вселяет надежду", - говорит Наталия, один из организаторов батумских акций, которая, как и многие белорусские активисты в Грузии, "в целях безопасности" предпочитает не называть свою фамилию.





По ее словам, их акции меняют представление и жителей Грузии, которые немного знали о происходящем в Беларуси.





"Когда мы в апреле начинали выходить на митинги, многие грузины подходили с непониманием: "У вас же там все хорошо, у вас там батька". И, когда мы говорили, что у нас совсем не все так хорошо, у нас, на самом деле, происходит страшное, мнение начинало меняться", - говорит Наталия.





Сама Наталия переехала из Беларуси в Грузию пять лет назад. По ее словам, тогда белорусов здесь было мало, но с весны этого года в Батуми начали приезжать потоки ее соотечественников. Большинство живущих в Грузии сегодня белорусов - квалифицированные специалисты с высшим образованием, говорит она, которые были вынуждены уехать из Беларуси из-за опасений или уже случившихся фактов преследований на родине.





Многие остаются в Грузии ненадолго, переезжая отсюда в Латвию, Литву, Польшу и другие европейские страны. Согласно официальным данным, за получением убежища в Грузии белорусские граждане почти не обращаются.





"Я думаю, из белорусов, по крайней мере тех, кто приехал весной, никто пока не подавал [на политическое убежище], потому что большинство надеется: ситуация в Беларуси скоро изменится, и у них появиться возможность вернуться назад. Но, если они увидят, что все затягивается, и у них не будет возможности вернуться назад, конечно, они подадут на получение статуса беженца",- говорит Наталия.

Опасное соглашение

В Грузии у белорусов есть проблемы с поиском работы или образованием для детей, так как мест в русскоязычных секторах школ и детских садов не хватает. Но базовым вопросом для них остается личная безопасность.





Лояльность и готовность Тбилиси сотрудничать с Минском многих настораживает. Недоумение и протесты активистов и общественных организаций вызвала новость о регистрации на грузинских выборах 2 октября наблюдателей белорусского ЦИКа (они, правда, не приехали).





Еще больше вопросов вызывает соглашение о сотрудничестве между Службой госбезопасности Грузии и белорусским КГБ.





"Конечно, по сравнению с Беларусью, людям здесь дышится гораздо легче и свободнее, но это соглашение нас напрягло. Люди испуганы. Зная методы работы КГБ, нам есть, чего опасаться. Ведь они там сейчас в прямом смысле стряпают дела по статьям, которые описаны в этом соглашении", - говорит Наталия.





Подписанный еще в 2016 году документ вступил в силу в августе 2021 года. Соглашение сперва появилось на белорусском национальном правовом портале, а потом на странице законодательного вестника в Грузии - там публикуются вступившие в силу нормативные акты. Датой вступления в силу договора указано первое августа этого года.





Договор предусматривает обмен информацией в сфере госбезопасности и преступлений против конституционного строя; сведений о терроризме, транснациональной организованной преступности или незаконного оборота оружия. Соглашение предусматривает, что стороны будут обмениваться персональными данными подозреваемых. Этот пункт вызывает особенную тревогу.





"Фактически по соглашению можно собирать информацию о том, где человек находится, какие у него средства на счетах, чем он занимается. Это очень опасно. Мы даже не будем знать, какие сведения о нас собираются руками грузинских спецслужб для целей, которые преследуют белорусские спецслужбы, - говорит Роман Кисляк.





"Вы должны понимать, что наши власти могут использовать компетентные органы Грузии втемную, - добавляет правозащитник. - Они могут заявить, что человек причастен к какому-то террористическому нападению, когда он к этому делу никакого отношения не имеет".





Прецеденты использования белорусскими властями правовых процедур в своих целях уже были, напоминает правозащитник. К примеру, в 2011 году Минск осудил руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого на основании данных, которые предоставили Литва и Польша.





Ранее отказаться от сотрудничества с КГБ Беларуси призвала Грузию бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она даже обратилась в грузинский МИД с официальным письмом.





"Только полное прекращение действия указанного соглашение либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент", - отметила она.

Соглашение о безопасности как угроза безопасности

Соглашение с белорусским КГБ встревожило не только белорусских активистов.





Дом по правам человека в Тбилиси - объединение пяти правозащитных организаций - призвал Тбилиси не ползоваться соглашением с "авторитарным режимом Беларуси", отметив, что в противном случае Грузия нарушит права человека и свое собственное законодательство.





По словам координатора организации Натии Тавберидзе, само существование такого соглашения с белорусским КГБ показывает, что для грузинской стороны сотрудничество с режимом в Беларуси не представляет проблемы.





"В ином случае государство предприняло бы более активные шаги и заявило о выходе из этого соглашения или хотя бы предприняло шаги для того, чтобы у Беларуси не было возможности его задействовать", - говорит она.





Представители грузинской оппозиции считают соглашение с белорусским КГБ "угрозой безопасности" не только белорусских активистов, но и самой Грузии.





"Этот документ - не только позорный для Грузии, но и очень многое говорит о внешнеполитической траектории страны", - заявил, комментируя соглашение, представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.





По его словам, Россия сегодня пользуется беспрецедентным влиянием на белорусский КГБ, и соглашение грозит национальной безопасности Грузии.





"Де-факто можно сказать это меморандум о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Федеральной службой безопасности России", - заявил он.





В августе 2021 года белорусские активисты вышли на пикет у здания управления Службы госбезопасности в Батуми





В партии "Дроа" (Время) назвали решение Тбилиси подписать соглашение "угрозой жизни ищущим в Грузии убежище белорусам" и "легитимацией режима Лукашенко", который несет ответственность за смерти, пытки и политзаключенных. Некоторые оппозиционеры присоединились к акциям белорусских активистов.





"Сбежавшие от режима тысячи людей сегодня находятся в нашем городе. У меня, как у гражданина этой страны вызывает протест, когда мы видим, что они напуганы и не чувствуют себя здесь защищенными. Это для меня категорически неприемлемо. Если мы часть демократического, современного и цивилизованного мира, тогда все свободные граждане имеют право жить и чувствовать себя в безопасности в этой стране", - говорит Гено Тебидзе, председатель батумской организации партии "Лело".

Обычный документ

Грузинские власти уверяют, что угроз гражданам Беларуси в Грузии соглашение не несет, и называют ажиотаж вокруг соглашения "дезинформацией" и "попыткой очернить Грузию в глазах Запада."





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя соглашение, отметил, что документ был оформлен еще в 2016 году, когда у Беларуси с западными странами были "нормальные и хорошие" отношения.





"Это соглашение не используется и не будет использоваться против граждан, в том числе граждан Беларуси. Это обычное рамочное соглашение, в рамках которого службы безопасности сотрудничают в связи с транснациональными преступлениями, терроризмом и так далее", - пытался убедить журналистов премьер.





В СГБ Грузии отметили, что грузинской стороной были предприняты все необходимые шаги для того, чтобы соглашение заработало вовремя, то есть, после его подготовки в 2016 году. Белорусская же сторона ратифицировала его в августе этого года.





По мнению правозащитников, это не случайность, что о подготовленном еще пять лет назад соглашении Беларусь вспомнила только сейчас - активность покинувших Беларусь оппонентов Лукашенко, в том числе в Грузии, все больше раздражает Минск.





"Власти видят, что они душат правозащитников, оппозицию и журналистов, а они все-равно проводят партизанские акции внутри страны. Активисты проводят митинги здесь в Батуми, в Киеве или в Варшаве. Это вызывает [у белорусских властей] недовольство", - говорит Роман Кисляк.





Грузинские власти могут оправдывать соглашение с белорусским КГБ тем, что оно было подписано еще в 2016 году - и это нужно было для борьбы с международным терроризмом, полагает директор Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гоголашвили.





"Европейцы и американцы сами предлагали практически всем странам обмениваться информацией о террористах и о лицах, подозреваемых в терроризме. Но, понятно, что они говорили о террористах, а не о политических оппонентах, тогда как сегодня Беларусь может назвать террористом любого политического оппонента", - говорит он.





"Самое плохое, что соглашение вошло в силу именно сейчас, то есть, когда абсолютно подорван престиж Беларуси, и во всем мире президента Беларуси сделали изгоем", - добавляет Гоголашвили.

Странные отношения

По словам грузинских аналитиков, Грузия и прежде проявляла лояльность в отношении белорусских властей и даже выступала адвокатом Минска перед Западом.





В 2017 году Лукашенко поблагодарил Грузию за такую поддержку, отметив, что улучшение отношений с Западом во многом заслуга Грузии.





Западные партнеры к позиции Грузии относились с пониманием, и их даже устраивала посредническая роль Грузии в отношениях с Минском, говорит Каха Гоголашвили.





"Запад сам вынужден был держать строгую позу в отношении Беларуси, но, в то же время, им выгодно было иметь партнеров, которые определенным образом сдерживают движение Беларуси в сторону Москвы. Взяв на себя эту роль, я думаю, Грузия даже оказывала услугу Западу в этом отношении", - говорит Гоголашвили.





Одним из главных рычагов давления Минска на Тбилиси - отколовшиеся от Грузии Абхазия и Южная Осетия, на признание которых Александр Лукашенко не пошел. По словам Гоголашвили, признание со стороны Беларуси сегодня мало что изменит в плане международной легитимации независимости этих регионов, но для Грузии будет неприятным прецедентом среди стран СНГ.





Между тем Запад будет пристально следить за действиями грузинских властей и тем, как будет применяться соглашение с белорусским КГБ на практике, говорит Гоголашвили.





"Главное даже не подписание и ратификация этого соглашения, а какой будет от него эффект, и пойдут ли власти на сотрудничество с белорусскими властями для идентификации и преследования политических оппонентов", - говорит он.





Некоторые западные политики уже выразили недоумение по поводу задействования соглашения, призвав власти Грузии уважать права человека и не выдавать белорусских активистов Минску. Более резко высказался бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, отметив, что, если сделка Грузии с белорусским КГБ не шутка, путь Грузии в НАТО и ЕС будет очень туманным.









Грузия уже перестала считаться безопасным убежищем для правозащитников и активистов из соседнего Азербайджана. После резонансного исчезновения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси в 2017 году, многие из них уехали из Грузии, по большей части, в европейские страны.





"[Белорусские активисты] будут чувствовать себя очень не комфортно здесь. Они не смогут спать по ночам спокойно, или передвигаться не оглядываясь, чтобы убедиться, что за ними не следят и не собирают о них информацию. Это, мне кажется, очень не гуманно", - говорит Гоголашвили.

Путь домой

По словам покинувшей Беларусь пять лет назад Наталии, сразу после того, как стало известно о соглашения с белорусским КГБ, некоторые белорусы приняли решение уехать из Грузии.





"Из-за этого договора я чувствую себя здесь, как в Беларуси до выборов в августе прошлого года. Как бы это ни было обидно грузинам, я понимаю, что здесь для нас начинается Беларусь-2", -говорит Елена Тризно, блогер и активистка из Беларуси, которая последние полгода живет в Тбилиси.





Если бы Грузия двигалась в том же направлении, что и европейские страны, сюда бы приехало гораздо больше белорусов, считает она, но шаги грузинских властей в отношениях с Минском посылают "тревожные сигналы" белорусским активистам.





"Границы в Грузию открыты, виза не нужна, и тут тепло, но, к сожалению тут не безопасно", - говорит она.





Сама она уже приняла решение, до того, как сможет вернуться в Беларусь, переехать в Польшу.





Роман Кисляк полагает, что число белорусов в Грузии, напротив, будет расти, так как она остается открытой страной, куда можно легко уехать из Беларуси. Он надеется, что Грузия не будет преследовать противников Александра Лукашенко из-за своего прозападного курса.





"Я вижу стремление грузин к членству в ЕС, к европейской культуре. В том же здании Службы госбезопасности Грузии и снаружи и внутри я увидел флаг Евросоюза. Я надеюсь, что это будет сдерживать власть и органы от грубых нарушений прав человека", - говорит он.





Елизавета Гвардеенко свои планы по поводу Грузии пока не меняет и собирается остаться здесь, по меньшей мере, на год: "Здесь у меня ощущение, что, если я возьму грузинский или белорусский флаг и пойду гулять по Набережной, меня не посадят. И меня вообще не посадят, если я не совершу настоящее правонарушение", - говорит она.





"Я знаю одно они [власти Беларуси] лишили меня дома, друзей и любимого дела, - размышляет она. - Мне нравится Грузия, и было бы круто здесь пожить пару лет. Мне только не нравится, что я приехала сюда, не потому, что я хотела приехать, а потому, что меня выгнали".