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Экс-госсекретарь США: Израилю возможно придется атаковать Иран

Американская политика умиротворения Ирана только распаляет аппетиты Тегерана и может привести к тому, что Израиль будет вынужден нанести военный удар по иранским объектам, заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Jerusalem Post.



При этом, по его словам, военная операция «не нужна никому». Бывший госсекретарь США считает, что решение администрации Трампа выйти из иранского ядерного соглашения в 2018 году было абсолютно оправданным, и проводимая Белым домом политика сделала мир безопаснее перед лицом иранской угрозы.

По словам Помпео, пишет Haqqin.az, если бы Трамп остался президентом еще год или два, сотрудничество США и Израиля смогло бы предотвратить развитие Ираном ядерной программы: «Мы бы ни в коем случае не позволили бы Ирану заполучить ядерное оружие в нашу смену».

Помпео также раскритиковал администрацию Байдена за возврат к «ложному принципу, согласно которому Израиль является незаконным оккупантом». Он призвал Израиль противостоять этому нарративу, который, по его словам, лежит в основе современного антисемитизма.

Помпео сказал также, что открытие консульства США для нужд палестинцев в Иерусалиме - «ужасная идея для США, Израиля и палестинского народа», потому что оно будет противоречить американскому законодательству.
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