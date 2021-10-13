Фото Госпогранкомитета Беларуси





В приграничных районах этих стран действует режим чрезвычайной ситуации, а общее число нелегалов – как тех, чьи попытки перейти границы были пресечены, так и оказавшихся в центрах для размещения беженцев – измеряется тысячами.





Только Литва потратит на строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью больше 150 миллионов евро.





Миграционная напряженность тревожит не только соседей Беларуси, пишет Udf.name, но и другие европейские страны. Главы министерств внутренних дел 12 стран ЕС призвали Еврокомиссию к усилению защиты внешних границ и разработке быстрых и конкретных совместных решений для борьбы с «феноменальной гибридной атакой».





К тому же, сколь бы ни заявляли власти о контроле над ситуацией, рост количества мигрантов внутри страны рано или поздно станет проблемой для самих белорусов.





Как будет развиваться миграционный кризис дальше и возможно ли его «естественное» затухание?





Социолог, старший аналитик Центра новый идей Геннадий Коршунов отразил цифры пограничных служб о мигрантах, задержанных и/или не допущенных на территорию Польши и Литвы, в понятном графике.





Четко видно, что, во-первых, миграционные волны не стихают, а в польском направлении, скоре , наоборот. А во-вторых, даты всплесков активности мигрантов на обеих границах совпадают, что может свидетельствовать о координации действий достаточно больших групп людей (максимум за октябрь на польской границе – 739 человек, на литовской – 84 человека). Обе этих тенденции, отмечает аналитик, наблюдались и в сентябре.













График из телеграм-канала «Што думаюць беларусы»





– Те мигранты, которых мы видим на видео в городах Беларуси – в аэропортах, на рынках, не являются беженцами в классическом понимании этого слова. Они не бегут от политического преследования или этнического конфликта, они перемещаются в ЕС с целью улучшения своих жизненных стандартов, – оценивает текущую ситуацию дипломат, глава кабинета представителей Офиса Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. – Мы видим по всем признакам, что эти люди сознательно приняли решение прибыть в Беларусь для пересечения границы с ЕС, и они выглядят как экономические мигранты, но не как политические беженцы.





Подтверждением правоты Валерия Ковалевского может служить и такой красноречивый факт. С конца сентября МИД Литвы начал принимать от мигрантов прошения об убежище просто в литовском посольстве в Минске. По сегодняшний день ни одной заявки с такой просьбой дипломаты не получили.





– Я бы не называл эту ситуацию кризисом, – отметил глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис, обсуждая тему миграционного кризиса в рамках Экспертно-аналитического клуба. – Напряжение, вызов – да; но на кризис такого рода, который мы видели 5-6 лет тому назад в других странах Европы, это не тянет.





Не люблю я и название «гибридная атака», подразумевающее, что идет война, только в качестве оружия используются люди, которые попали в ловушку. Тут очевидно, кто их приглашает, кто перебрасывает – их обманули, им что-то обещали, что не должны были обещать… Литва, как и Польша, и Латвия, не впуская их, защищают не только свои границы, но и границы ЕС.





Литовский политолог считает, что в сложившейся ситуации много работы для правозащитников, которые объясняли бы мигрантам возможные риски, как их защищает или не защищает международное право. Кроме того, говорит он, Евросоюзу необходимо «переосмысление эффективности всей миграционной политики», слабые места в которой могут использовать авторитарные страны.





– Минск думал создать проблемы в соседних странах. А добился того, что есть все больше понимания: то, что происходит в Беларуси – это далеко не внутренний вопрос, это угроза региональной безопасности, как минимум. Хотя они и сумели достичь некоторой цели, отвлечь внимание от того, что происходит внутри страны, и в последние три месяца мы в Европе чаще говорим про мигрантов, а не про репрессии, которые до сих пор продолжаются.





Аналитик Белорусского института стратегический исследований, политконсультант Вадим Можейко называет ситуацию, складывающуюся на границе, где между силовиками и пограничниками разных стран оказываются «зажатыми» мигранты, взрывоопасной:





– Чем больше на границе вот так будут ходить люди с оружием в руках и заниматься непонятно чем, стреляя в воздух, тем больше риск, что кто-то в кого-то выстрелит. Специально или не разобравшись – неважно. Чем дольше длится кризис, тем выше риски неконтролируемой эскалации конфликта, в том числе с человеческими жертвами.





По мнению эксперта, миграционный кризис еще далек от завершения. Но даже старательно подогревая его, в условиях европейской солидарности Минск не добьется результата, к которому стремился – принудить «коллективный Запад» к диалогу, – и в итоге получит разве что небольшие материальные бонусы.