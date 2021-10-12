Это реакция властей на широкое представительство Тихановской и Латушко за рубежом.





«Обвиняемые Тихоновская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций», — заявил официальный представитель СК Сергей Кабакович в эфире «Беларусь 1».





Это не первое уголовное дело и у Светланы Тихановской, и у Павла Латушко: оба они фигуранты дела о «создании экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Тихановская к тому же обвиняется в «подготовке теракта группой лиц».











