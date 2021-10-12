«Самовольное присвоение звания или власти должностного лица» - против Тихановской и Латушко завели дело
Следственный комитет возбудил дело по статье 382 Уголовного кодекса «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица» против Светланы Тихановской и Павла Латушко. Максимальное наказание по ней — 2 года колонии.
Это реакция властей на широкое представительство Тихановской и Латушко за рубежом.
«Обвиняемые Тихоновская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций», — заявил официальный представитель СК Сергей Кабакович в эфире «Беларусь 1».
Это не первое уголовное дело и у Светланы Тихановской, и у Павла Латушко: оба они фигуранты дела о «создании экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Тихановская к тому же обвиняется в «подготовке теракта группой лиц».
23:08 12/10/2021
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