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«Самовольное присвоение звания или власти должностного лица» - против Тихановской и Латушко завели дело

Следственный комитет возбудил дело по статье 382 Уголовного кодекса «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица» против Светланы Тихановской и Павла Латушко. Максимальное наказание по ней — 2 года колонии.

«Самовольное присвоение звания или власти должностного лица» - против Тихановской и Латушко завели дело
Это реакция властей на широкое представительство Тихановской и Латушко за рубежом.

«Обвиняемые Тихоновская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций», — заявил официальный представитель СК Сергей Кабакович в эфире «Беларусь 1».

Это не первое уголовное дело и у Светланы Тихановской, и у Павла Латушко: оба они фигуранты дела о «создании экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Тихановская к тому же обвиняется в «подготовке теракта группой лиц». 
Nashaniva.com
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