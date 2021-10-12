По мнению белорусских дипломатов, в ежегодный доклад от имени Генерального секретаря ООН "Сотрудничество с ООН, ее представителями и механизмами в области прав человека" включена "недостоверная информация о С.Дроздовском, возглавлявшем белорусское неправительственное учреждение "Офис по правам людей с инвалидностью", пишет Смартпресс.





"ООН задолго до составления доклада A/HRC/48/28 владела предоставленной Республикой Беларусь детальной информацией о причинах начала уголовного расследования в отношении С.Дроздовского и была прекрасно осведомлена о том, что С.Дроздовский стал "жертвой" недопустимой, непрофессиональной и политически мотивированной деятельности сотрудников Представительства ООН в Республике Беларусь", - отмечается в заявлении.





Там указано, что в Офисе Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь инициировали нецелевое использование финансовых средств , которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия.





"В августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками Офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан", - говорится в заявлении.





"Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность, с его осознанного ведома, С.Дроздовского, директора "Офиса по правам людей с инвалидностью" и при непосредственном участии юриста этого учреждения, - считают белорусские дипломаты. - Таким образом, белорусские граждане С. Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников Представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием".



